لو بتعاني من نقص فيتامين د.. 5 مصادر طبيعية غنية به

كتبت فاطمة خليل

يرتبط فيتامين د بالكثير من الفوائد الصحية في الجسم، ومع ذلك، فإن نقصه ينعكس بشكل سيء على نظامك الغذائي وعظامك وقدرة جسمك على حرق الدهون، فى هذا التقرير نتعرف على مصادر طبيعية لفيتامين د، بخلاف الشمس، بحسب موقع تايمز ناو.

يعاني ما لا يقل عن 13% من سكان العالم من نقص فيتامين د، وهو عنصر غذائي أساسي ينظم العديد من العمليات الحيوية في جسمك مثل بناء والحفاظ على عظام قوية، وزيادة التمثيل الغذائي، ومع ذلك، فإن انخفاض تناول فيتامين د كان سببًا رئيسيًا للقلق لدى المنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم.

ما فيتامين د وماذا يفعل لنا؟

ذكر موقع Healthline أن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد في امتصاص الكالسيوم الذي يعزز نمو وتمعدن العظام، كما أنه يشارك في وظائف مختلفة للأنظمة المناعية والهضمية والدورة الدموية والجهاز العصبي، تشير الكثير من الأبحاث والدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أيضًا إلى أن فيتامين د قد يساعد في منع مجموعة متنوعة من الأمراض مثل الاكتئاب والسكري والسرطان وأمراض القلب، تعتبر الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب أن 600-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا كافية لغالبية السكان.

ما الآثار الجانبية لنقص فيتامين د؟

وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن النقص الشديد في فيتامين د يمكن أن يكون له آثار وخيمة على الأطفال والبالغين.

أكثر الأمراض شيوعاً عند الأطفال هو الكساح. ومن الآثار الجانبية الأخرى:



ضعف العضلات وتقلصاتها

ألم العظام

تشوهات المفاصل

التعب والإرهاق المزمن

تقلب المزاج والاكتئاب

طرق تجديد فيتامين د

إليك الطرق الفعّالة لزيادة مستويات فيتامين د، بخلاف التعرض لأشعة الشمس:

وفقاً لخبراء الصحة، فإن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة وغيرها والمأكولات البحرية الأخرى مثل المحار والروبيان والأنشوجة من بين أغنى مصادر الغذاء الطبيعية لفيتامين د.

وباعتبارها المصدر النباتي الوحيد لفيتامين د، فإن المشروم يصنع عناصره الغذائية عند تعرضه لأشعة الشمس. يساعد الاستهلاك المنتظم للمشروم على زيادة فيتامين د2 ود3 بكفاءة وفعالية أكبر.

في حين أن البيض هو أكبر مصدر للبروتين، فإن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د. ويوصي خبراء الصحة بتناول صفار البيض مرتين على الأقل في اليوم للحصول على القيمة الغذائية أيضًا.

الأطعمة المدعمة هي مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين د مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب مثل الشوفان والمكسرات مثل اللوز والجوز والزبادي أو الداهي وحتى منتجات الصويا مثل التوفو.



