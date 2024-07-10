كيف تكتشف أن طفلك يعانى من نقص فيتامين د؟.. طبيب يوضح

كتبت فاطمة خليل

أكد الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الرضع وحديثي الولادة ، مضيفا أن النقص يحدث عند انخفاض مستوى فيتامين د عن المستوى الطبيعي عند الطفل. التى تتراوح بين 40 - 80 نانوجرام / ملليلتر

وأوضح أن من فوائد فيتامين د للأطفال أنه يعزز صحة العظام والأسنان عبر تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.

وعن أعراض نقص فيتامين د قال أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة أنها تشمل: خمول وارهاق الطفل معظم الوقت وصعوبة في التركيز وتقلب المزاج والصداع.

وتابع قائلا أن أعراض نقص فيتامين د تشمل أيضا آلام في العضلات والمفاصل والعظام، هشاشة العظام، ضعف المناعة، تأخر التئام الجروح ، تساقط الشعر، مضيفا أن نقص فيتامين د يجعل اكثر عرضة للصدفية والهربس.

وأشار إلى أن علاج نقص فيتامين د يكون عن طريق تناول مكملات فيتامين د، وتعرض الطفل لأشعة الشمس بانتظام، حيث يساعد ذلك على تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين د.

وعن طرق الوقاية من نقص فيتامين د عند طفلك قال الدكتور علاء عبد العزيز أنه يجب تعريض الطفل لأشعة الشمس بانتظام لمدة 15-30 دقيقة يوميًا بجانب إعطاء الطفل مكملات فيتامين د.

ونصح بتقديم الأطعمة الغنية بفيتامين د: تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، وصفار البيض.