أمراض يساعد "المساج" فى علاجها.. منها ألم العظام

كتبت فاطمة ياسر

المساج أو التدليك من الأمور الجيدة للجسم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" نتعرف على أبرز فوائد المساج للجسم والصحة العامة، ومنها:

-تقليل ألم العضلات:



إذا كنت تعاني من ألم العضلات فعليك القيام بالمساج أو التدليك العلاجي، فأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن القيام بهذه الحيلة تساعدك بشكل ملحوظ في تخفيف ألم العظام، ومشاكلها.

-تقليل ألم العظام:



العلاج بالمساج مرتين في الأسبوع لمرضى مشاكل العظام يساهم بشكل ملحوظ في تقليل الألم والتصلب في الحركة.

-الحد من أعراض الحساسية:



يساعد التدليك أو المساج في انخفاض السيتوكينات التي تتسبب في ظهور أعراض الحساسية كالحكة الجلدية أو الكحة والهرش، كما أنه يحسن أعراض الربو لدي الأطفال.

-يقوي الجهاز المناعي:



يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تحسين الأداء الوظيفي لجهاز المناعة.

-تنشيط الدورة الدموية:



بسبب تحريك جميع أعضاء الجسم خلال جلسة المساج فأنت بهذه الطريقة تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي تساهم في شعورك بالنشاط والحيوية.

-تخلص الجسم من السموم:



لاتشعر بالاستغراب فالمساج أو التدليك يساهم في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ففي جلسة المساج يفقد الجسم الكثير من العرق، وهنا يعني أن الجسم يعمل على التخلص من السموم المتراكمة.

-التخلص من ألم الجسم المختلفة:



المساج أو التدليك يساهم بشكل كبير في تقليص وتقليل حدة الشعور بالألم العام الذي يتعرض له الجسم.