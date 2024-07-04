منخفض السعرات الحرارية.. لماذا بياض البيض أكثر فائدة من الصفار؟

كتبت فاطمة ياسر

البيض يعد من الأغذية الصحية والمفيدة للجسم، فيحتوي على مستويات عالية من البروتين، فيحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون، ولهذا السبب يميل الناس غالبًا إلى تناول بياض البيض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد بياض البيض، وفقا لموقع healthshots.

بياض البيض هو الجزء الأبيض من البيضة، الذي يحيط بالصفار.

فوائد تناول بياض البيض

يعتبر بياض البيض من الأجزاء المغذية للبيض، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يوفرها:

- منخفضة السعرات الحرارية

يتكون بياض البيض من 90% من الماء، وهو منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي بياض بيضة واحدة كبيرة على 17 سعرة حرارية فقط، وهذا ما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، ولا يحتوي على دهون أو كربوهيدرات، و لذا فإن تحضير عجة بياض البيض أو كوب إفطار بياض البيض يمكن أن يكون وجبة الإفطار المفضلة لديك إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن.

- نسبة عالية من البروتين

في حين أن بياض البيض منخفض السعرات الحرارية، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين، ويحتوي بياض البيض من بيضة واحدة كبيرة على 4 جرام من البروتين، وهو ما يمثل حوالي 67 % من البروتين الموجود في البيضة ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition ، فإنه يحتوي على بروتين كامل، والذي يتضمن تسعة أحماض أمينية يحتاجها الجسم، لذلك، فإنه يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة ويساعدك على بناء العضلات أيضًا، خاصة إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فإن الجمع بين السعرات الحرارية المنخفضة والبروتين العالي يجعل بياض البيض خيارًا مثاليًا لك.

- خالي من الدهون والكوليسترول

لا يحتوي بياض البيض على أي دهون أو كولسترول، وهذا مفيد لصحة القلب، و ذكرت دراسة نشرت في مجلة Plos Medicine أن الكوليسترول الموجود في البيض مرتبط بالوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ومع ذلك، في حين يحتوي صفار البيض على الكوليسترول والدهون، فإن بياض البيض خالٍ من ذلك، كما أن عدم وجود الدهون في بياض البيض يجعله خيارًا مثاليًا لمراقبي الوزن.

- مستويات عالية من البوتاسيوم

يحتوي بياض البيضة الكبيرة على حوالي 54 مليجرامًا من البوتاسيوم، ويرتبط هذا بتحسين صحة القلب، وكذلك صحة العظام والأداء العام للجسم. كما يساعد هذا في الحفاظ على ضغط الدم.

كم عدد بياض البيض الذي يجب أن تأكله في اليوم؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن تناول بياض بيضتين في اليوم أمر صحي، ومع ذلك، يعتمد الأمر أيضًا على ما تخطط لتناوله خلال ذلك اليوم، والتركيبة الغذائية لهذا الطعام. كما هو الحال مع البيضة بأكملها، يجب تبريد بياض البيض وطهيه بشكل صحيح قبل تناوله.

