7 فواكه مذهلة لالتهاب المفاصل.. من الفراولة إلى الرمان

كتبت ميرفت رشاد

التهاب المفاصل هو حالة مؤلمة وتكون أعراضه شائعة مثل التورم والتصلب والألم، على الرغم من أنه لا يمكن علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في إدارة الالتهاب وبالتالي الأعراض.

يوصى الأطباء بالفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وهناك دراسات تظهر أن الحصول على الجرعة المناسبة من الفيتامينات يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل الالتهابي والحفاظ على صحة المفاصل، وإليك قائمة الفواكه التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل ، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".





قائمة بالفواكه التي يمكن أن تساعد في علاج التهاب المفاصل

1. المانجو

عادة ما تكون المانجو المبهجة لعشاق الفاكهة متاحة أكثر في الصيف و بداية الخريف ولكنها تحتوي على عناصر غذائية مذهلة للسيطرة على التهاب المفاصل وصحة المفاصل، فهى تحتوي على فيتامين C، والبوليفينول، والكاروتينات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من تدمير العظام.

2. الفراولة

تعتبر الفراولة الغذائية حليفًا قويًا ضد الالتهابات وتلف الغضاريف لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والمصابين بالتهاب مفاصل الركبة، أكدت الأبحاث أنها مليئة بفيتامين C، فهي تخفض بروتين سي التفاعلي (CRP، وهو علامة التهاب مرتبطة بالتهاب المفاصل وأمراض القلب.

3. الكرز

يحصل الكرز الحامض على لونه الأحمر الغني والعديد من فوائده القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة من الأنثوسيانين الفلافونويد.

4. التوت الأحمر

مصدر رائع لفيتامين C والعديد من مضادات الأكسدة، كما أن التوت الأحمر يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين، تشير الدراسات إلى أن المستخلصات من الفاكهة تقلل الالتهاب وأعراض التهاب المفاصل العظمي.

5. البطيخ

البطيخ هو فاكهة أخرى لها تأثير مضاد للالتهابات، تظهر الدراسات أنه يقلل من CRP يحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات بيتا كريبتوكسانثين، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

6. العنب الأحمر والأسود

مصدر كبير لمضادات الأكسدة المفيدة والبوليفينول الأخرى، يحتوي العنب الأحمر والأسود الطازج أيضًا على مادة ريسفيراترول، وهو مضاد قوي للالتهابات.

7. الرمان

الرمان غني بمركبات البوليفينول التي تمتلك أنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في علاج تورم المفاصل وآلامها، وكثافة الألم، ومستويات ESR.