فواكه غنية بالألياف لمقاومة الإمساك للأطفال.. منها التوت والرمان

كتبت رانيا عامر

الإمساك مشكلة يعاني منها معظم الأطفال نتيجة سوء التغذية خاصة تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، وعدم ممارسة النشاط البدني الكافي، والذي يسبب ألمًا شديدًا بالمعدة، لذا ينصح جميع الأطباء بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالالياف للقضاء عليه، وذلك وفقًا لما نشره موقع Parents..

كشفت دراسة حديثة عن أن الألياف تجعل البراز أنعم وأكبر حجمًا، وبالتالي يسهل مرورها، وشددت على ضرورة شرب الكثير من الماء للأطفال لجعل أجسامهم رطبًا طوال الوقت، ما يؤدي إلى تليين البراز بشكل طبيعي أيضًا، سنعرض في التقرير التالي مجموعة من الأطعمة التي يوجد بها الألياف.

أطعمة تحتوي على الألياف

توت

يعتبر هذا التوت واحدًا من أعلى الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف. سواء كانت طازجة أو مجمدة ، ستظل تحصل على الفوائد.

البطاطس

تخطي البطاطس المقلية لصالح البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المطهوة على البخار. تحتوي حبة البطاطس المتوسطة على ما يقرب من أربعة جرامات من الألياف .

دقيق الشوفان

علبة من دقيق الشوفان الفوري تحتوي على 4 جرامات من الألياف. ضع عليها شرائح الفاكهة للحصول على جرعة إضافية من الألياف وقليل من العسل .

مكرونة

يوجد ستة جرامات من الألياف في وجبة من المكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

بذور الكتان

شراء بذور الكتان المطحونة للحصول على الفوائد الصحية لهذه القوى الغذائية الصغيرة. يفتخر الكتان بالدهون الصحية وحوالي ثلاثة جرامات من الألياف لكل ملعقة طعام.

الأفوكادو

ربع كوب من الأفوكادو المهروس يحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف ، بالإضافة إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية.

الفشار

قدمي لطفلك هذا المقرمش المفضل في وقت الوجبة الخفيفة - إنه في الواقع حبة كاملة..

بذور الرمان

تحتوي هذه البذور الصغيرة الحلوة على ثلاثة جرامات من الألياف لكل نصف كوب.