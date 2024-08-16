10 أطعمة حمراء تحارب السرطان.. منها الرمان

كتبت مروة هريدى

لا تتميز الأطعمة الخارقة ذات اللون الأحمر بمظهرها الجذاب فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتستمد هذه الفواكه والخضروات النابضة بالحياة لونها الغني من الصبغات الطبيعية مثل الليكوبين والأنثوسيانين والكاروتينات، والتي تمت دراستها جميعًا لخصائصها المحتملة في مكافحة السرطان، حسبما أفاد تقرير موقع "WEBMD".

فيما يلى.. 10 أطعمة تتميز باللون الأحمر تقاوم السرطان:



الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا، حيث يعمل الليكوبين على تحييد الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتؤدي إلى السرطان، وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان إلى أن الاستهلاك العالي للأطعمة الغنية بالليكوبين مثل الطماطم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويساعد طهي الطماطم، مثل الصلصات إلى زيادة التوافر البيولوجي للليكوبين، مما يسهل على الجسم امتصاصه.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر غني بفيتامينات A، C، E، بالإضافة إلى الكاروتينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تطور السرطان، ويعزز محتوى فيتامين C العالي في الفلفل الأحمر جهاز المناعة ويساعد في الوقاية من السرطان عن طريق التخلص من الجذور الحرة الضارة، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن الكاروتينات الموجودة في الفلفل الأحمر، بما في ذلك الكابسانثين والزياكسانثين، قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد السرطان، وخاصة سرطان الرئة والثدي.

الفراولة

الفراولة ليست لذيذة فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية التي تقاوم السرطان، فهي غنية بفيتامين C والمنجنيز وحمض الإلاجيك، وهو نوع من البوليفينول الذي ثبت أن له خصائص مضادة للسرطان، حيث يعمل حمض الإلاجيك عن طريق تثبيط نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشار الأورام، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن حمض الإلاجيك الموجود في الفراولة يمكن أن يساعد في منع سرطان المريء لدى الحيوانات، ويتم دراسة تأثيرات مماثلة لدى البشر.

العنب الأحمر

يحتوى العنب الأحمر على مادة الريسفيراترول، وهي مادة مضادة للأكسدة قوية توجد في قشر العنب، وقد أجريت دراسات مكثفة على مادة الريسفيراترول لمعرفة قدرتها على تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال تثبيط نمو الخلايا السرطانية ومنع تكون الأورام، وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة علم الأورام السريرية إلى أن مادة الريسفيراترول قادرة على قمع انتشار الخلايا السرطانية وتحفيز موت الخلايا المبرمج، كما يوفر العنب الأحمر مضادات أكسدة أخرى، مثل الفلافونويد، التي تساهم في خصائصه المضادة للسرطان.

البنجر

البنجر مصدر ممتاز للبيتالين، وهي الصبغات المسئولة عن لونه الأحمر الداكن، والتي تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وقد أظهرت الأبحاث أن مستخلص البنجر يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية في القولون والمعدة والرئتين، كما يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف، مما يعزز الهضم الصحي وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من البوليفينولات، وخاصة البونيكالاجين والأنثوسيانين، والتي تمنحه لونه الأحمر، وقد ثبت أن لها خصائص قوية مضادة للسرطان، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على حماية الخلايا من الضرر التأكسدي وتقليل الالتهاب، وكلاهما مرتبط بتطور السرطان، وتشير دراسة نشرت في مجلة التغذية السريرية إلى أن مستخلص الرمان قد يبطئ نمو خلايا سرطان البروستاتا ويقلل من خطر تكرار الإصابة بعد العلاج، كما أن الرمان مفيد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

التوت الأحمر أو العليق

التوت الأحمر هو غذاء أحمر فائق غني بحمض الإلاجيك والأنثوسيانين والكيرسيتين، والتي ثبت أن لها جميعًا خصائص مضادة للسرطان، وتساعد هذه المركبات في تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات ومنع نمو الخلايا السرطانية، وقد وجدت دراسة نُشرت في Cancer Research أن هذا النوع من التوت يمكن أن يقلل من حدوث الأورام في المريء والقولون والجلد في النماذج الحيوانية، وبينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث، تشير هذه النتائج إلى أن التوت الأحمر يمكن أن يكون إضافة قيمة لنظام غذائي وقائي من السرطان.

الكرز

الكرز، وخاصة الكرز الحامض، غني بالأنثوسيانين والسيانيدين، وهما مضادان للأكسدة ثبت أنهما يقللان من خطر الإصابة بالسرطان، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب، وكلاهما من العوامل الرئيسية في تطور السرطان، وقد وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن مستخلص الكرز يمكن أن يمنع نمو خلايا سرطان القولون، ويحتوي الكرز أيضًا على الميلاتونين، والذي قد يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال تنظيم إيقاعات الجسم اليومية والتوازن الهرموني.

التوت البري

يُعرف التوت البري بقدرته على منع التهابات المسالك البولية، كما يتمتع بخصائص قوية في مكافحة السرطان، فهو غني بالبروأنثوسيانيدين، وهو نوع من البوليفينول الذي ثبت أنه يثبط نمو الخلايا السرطانية ويمنعها من الانتشار، ووجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن مستخلص التوت البري يمكن أن يمنع نمو خلايا سرطان الثدي، ويحتوي التوت البري أيضًا على الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساهم في تأثيراته المضادة للسرطان.

التفاح الأحمر

التفاح الأحمر، وخاصة قشوره، غني بالكيرسيتين والفلافونويدات والبوليفينول، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من التلف التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وجدت دراسة نشرت في مجلة لانسيت أن الاستهلاك العالي للتفاح كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة، وبالإضافة إلى ذلك، تعزز الألياف الموجودة في التفاح الهضم الصحي وقد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.