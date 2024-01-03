يعزز الذاكرة ويحسن جودة النوم.. فوائد الرمان لصحة الدماغ

كتبت فاطمة ياسر

الرمان من الفواكه المحببة خلال فصل الشتاء، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على أبرز فوائده لصحة الدماغ.

أشار التقرير إلي أن الرمان من الفاكهة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، فتناوله يساعد في تقوية الذاكرة، وتعزيز النوم بشكل أفضل.

وأضاف التقرير أن الرمان يحتوي علي بعض العناصر الغذائية، ومنها فيتامين C والفولات والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والألياف.

كما أنه يحتوي الرمان على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تستهدف الالتهابات وتعزز صحة الدماغ بعدة طرق.

وكشفت الأبحاث أن الإلاجيتانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة، يعد المستقلبات المشتقة من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء في الرمان تظهر تأثيرات وقائية عصبية ضد مرض الزهايمر.

يمكن أن تساعد الكميات العالية من المغنيسيوم في الرمان على تعزيز النوم بشكل أفضل وتخفيف أعراض الأرق، حيث يساعد المغنيسيوم في استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بفوائد الرمان للصحة العقلية، فيمكن صنع العصير الخاص بك من بذور الرمان، لأن العصائر المعلبة تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر.