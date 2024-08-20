لطلاب الثانوية العامة.. اعرف المواد غير المضافة للمجموع بعد الهيكلة الجديدة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 4 مواد غير مضافة للمجموع بـ الصف الثالث الثانوي العام تشمل " التربية الوطنية مخصص لها 10 درجات والتربية الدينية 40 درجة والتربية الرياضية 10 درجات واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.



ويدرس طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، مواد أساسية وتخصصية مضافة للمجموع وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:

ـ اللغة العربية من 80 درجة .

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ الأحياء من 60 درجة .

ـ الفيزياء من 60 درجة.

الكيمياء من 60 درجة.

ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:

ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

ـ مادة الرياضيات 60 درجة.

ـ مادة الكيمياء 60 درجة.

ـ مادة الفيزياء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.

ـ مواد الشعبة الأدبية:

ـ اللغة العربية 80 درجة.

ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

ـ مادة التاريخ 60 درجة.

ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.

ـ مادة الإحصاء 60 درجة.

ـ المجموع الكلى 320 درجة.