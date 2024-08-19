اليوم السابع
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وزارة التعليم: لا توجد فلسفة وعلم نفس بمواد الثانوية العامة بعد الهيكلة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 03:25 م
وزارة التعليم: لا توجد فلسفة وعلم نفس بمواد الثانوية العامة بعد الهيكلة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا توجد مادتى الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بمواد الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي العام" بعد الهيكلة الجديدة، مشددة على أن مادة علم النفس والاجتماع لم تصبح مادة غير مضافة للمجموع أو داخل المجموع للثانوية العامة، مشددة على أن المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة ولكنها نجاح ورسوب هى التربية الوطنية والتربية الدينية والتربية الرياضية واللغة الأجنبية الثانية.

ويدرس طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:

ـ اللغة العربية من 80 درجة .
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ الأحياء من 60 درجة .
ـ الفيزياء من 60 درجة.
الكيمياء من 60 درجة.
ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادة الكيمياء 60 درجة.
ـ مادة الفيزياء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.

ـ مواد الشعبة الأدبية:

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.
ـ مادة الإحصاء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى 320 درجة.
 







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