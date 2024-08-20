أخبار × 24 ساعة.. الطلاب الراسبون فى الثانوية سيطبق عليهم النظام القديم

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعتى باديا ووادي النيل

وزير الأوقاف: سنعلن عن تعاون مع وزارة التعليم في ملف بناء الإنسان

وزير الخارجية يعقد لقاءاً مع رموز الجالية وبعض المستثمرين المصريين فى السعودية

وزير الأوقاف: الرئيس السيسى وجه منذ 2018 بأهمية بناء الإنسان المصرى

أسامة الأزهرى: عرضنا خطة الوزارة على الرئيس السيسي.. ومن أهمها ملف الوقف.. صور

وزير الأوقاف: نرصد كل ما يشغل بال الإنسان المصري ونعالجه في خطبة الجمعة.. صور

نائب وزير التعليم: الطلاب الراسبون فى الثانوية سيطبق عليهم النظام القديم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى سبل التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

هل يؤدي جدرى القرود لجائحة جديدة وما الفرق بينه وبين فيروس كورونا؟‌

وزارة التعليم: لا توجد فلسفة وعلم نفس بمواد الثانوية العامة بعد الهيكلة

هيئة الدواء تعلن توافر قوائم أدوية هامة بالسوق.. اعرف التفاصيل

وزير الزراعة يكلف وكلاء الوزارة بتنفيذ حملات تطهير المساقي وتوعية المزارعين

وزير التموين يبحث مع هيئة سلامة الغذاء آليات الرقابة والتفتيش على الصوامع

وزير الرى: مشروع للتكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالي