اليوم السابع
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وزير التعليم العالي يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعتى باديا ووادي النيل

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:40 م
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعتى باديا ووادي النيل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (الطب البشري - طب الأسنان - العلاج الطبيعي) بـ جامعة باديا، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا وزاريًا ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (طب الأسنان - العلوم التطبيقية - الصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي) بجامعة وادي النيل بالفيوم، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

 

 







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