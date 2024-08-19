هيئة الدواء تعلن توافر قوائم أدوية هامة بالسوق.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

في إطار حرص الحكومة علي متابعة سوق الدواء واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية الهامة.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة ,مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر.

للاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها، اضغط على الرابط التالي.

https://tinyurl.com/9bp5wyzr

كما يمكنكم معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط المرفق.

http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

إذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.

او استخدام خدمة توافر

https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات الهامة تباعا.