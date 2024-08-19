وزير التموين يبحث مع هيئة سلامة الغذاء آليات الرقابة والتفتيش على الصوامع

كتب مدحت وهبة

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأثناء اللقاء تم بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في العديد من الملفات خلال الفترة القادمة، واستعراض كميات توريد الاقماح بعد إنهاء موسم توريد القمح المحلى بنجاح واغلاق كافة المواقع التخزينية، وكذلك إجراءات إنهاء استلام الأقماح المستوردة في الموانئ المصرية.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية ومتابعة التفتيش على الصوامع والبناكر والهناجر والشون والمطاحن، وكذلك متابعة التأكد من مطابقة مضارب الأرز مع الاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة، كما تناول اللقاء متابعة دراسة مشروع تعزيز الخبز البلدى المدعم بعنصرى الحديد وحمض الفوليك.