ما العلاقة بين سوء العناية بالأسنان والإصابة بسرطان الرأس

كتبت فاطمة ياسر

سرطان الرأس والرقبة يعد من السرطانات التي تصيب الفم والجيوب الأنفية والرقبة والحنجرة، والأعراض الأكثر شيوعًا له التهاب الحلق المستمر وتغير الصوت وصعوبة البلع، وبناءً على مرحلة السرطان، ينصح الخبراء الصحيون بالجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أنه تزايد معدل الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة على مستوى العالم.

ما هو سبب ارتفاع أعداد مرضى سرطان الرأس والرقبة ؟

-التبغ "التدخين"

سرطان الخلايا الحرشفية هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويحدث 80% منه بسبب استهلاك التبغ وجوز التنبول والكحول. يستغرق ظهور السرطان من 8 إلى 10 سنوات، ويمكن الوقاية منه عن طريق تجنب هذه العادات.

-سوء نظافة الأسنان:

عدم تنظيف الأسنان وعدم فحصها يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرأس والرقبة والفم واللسان.

-تأخير الكشف:

يتم تشخيص سرطان الفم في الهند بعد تأخير يصل في المتوسط ​​إلى 6 أشهر. يتم اكتشاف معظم أنواع السرطان في مراحل متقدمة - وبالتالي، تتطلب علاجات متعددة مما يزيد من السمية والتكلفة.

-الوعي بالعلامات المبكرة:

يجب أن تؤخذ على محمل الجد أية علامات وأعراض مثل أي نمو في تجويف الفم، أو أي نزيف غير طبيعي من اللثة، أو أي تغيير في البلع، أو أي تغيير مستمر في الصوت، أو أي نمو في الرقبة، ويجب استشارة الطبيب.

