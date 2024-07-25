ما يجب تناوله أو الابتعاد عنه إذا كنت تعانى من التهاب الجيوب الأنفية؟

كتبت إيناس البنا

التهاب الجيوب الأنفية حساسية مزمنة تحدث بسبب تورم الجيوب الأنفية والأنسجة المبطنة لها بعد الإصابة بالبكتيريا والفيروسات، مثل: نزلات البرد، كما أن سيلان الأنف والصداع من أكثر أعراض نزلات البرد إزعاجًا، علاوة على الحمى المصحوبة بالصداع والاحتقان وألم الحلق والذي يستمر لأكثر من 3-5 أيام تحتاج إلى رعاية طبية مناسبة ولكن في بعض الأحيان عندما تبدأ فجأة في العطس وبعد الحصول على رد فعل تحسسي فوري، قد تمنحك الأطعمة المضادة للالتهابات راحة سريعة، إليك بعض الأطعمة التي يمكنك تجربتها للتخلص من أعراض الجيوب الأنفية وفقا لموقع timesofindia.

مشروب الكركم والفلفل الأسود الدافئ

يساعد الماء الدافئ على تهدئة الحلق، بينما يساعد الكركم في قتل البكتيريا، ويقلل الفلفل الأسود من الالتهاب، هذا حل سريع، سيوفر راحة فورية لجسمك وسيساعد أيضًا في تقليل التهاب الجيوب الأنفية.

شاي الأعشاب

لتحضير هذا الشاي، تحتاج إلى غلي الماء وإضافة الفلفل الأسود والقرنفل وأوراق الريحان والزنجبيل ومسحوق الشاي، يُغلى المزيج ثم يُصفى في كوب ويُضاف إليه العسل، هذا الشاي السحري مفيد في علاج الجيوب الأنفية، ومن المعروف أن أوراق الريحان تعمل على تصريف المخاط بينما الزنجبيل والعسل والقرنفل والفلفل الأسود كلها غنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

شوربة الدجاج

إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، فإن شرب شوربة الدجاج الدافئة مع قليل من الفلفل الأسود أفضل طريقة للتخلص من نزلات البرد، كما أن شوربة الدجاج أو الحساء صحى ويساعد فى التخلص من الاحتقان أيضًا، وبسبب المكونات المضافة المختلفة، فإنه يساعد فى تهدئة الالتهاب.

الأطعمة التى يجب تجنبها أثناء التهاب الجيوب الأنفية

اللبن الرائب

اللبن الرائب له طبيعة مبردة، لذلك يجب تجنبه أثناء نزلات البرد أو الجيوب الأنفية، سوف يجعل احتقانك أكثر فظاعة وسيسبب العديد من الصعوبات مثل سيلان الأنف والصداع والتهاب الحلق.

المشروبات أو الأطعمة الباردة

المشروبات أو الأطعمة الباردة مباشرة من الثلاجة ممنوعة تمامًا أثناء التهاب الجيوب الأنفية، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، فهي تعيق جهاز المناعة ولا تفيد الجسم بأي شيء، سوف يسبب الماء البارد الالتهاب وسيؤدي في النهاية إلى زيادة رد الفعل التحسسي لديك.

الموز

كما ينصح بتناول الموز لصحة الجسم، ينصح أيضاً بالابتعاد عن الموز أثناء نزلات البرد أو الأنفلونزا، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية فلا تأكل الموز بعد غروب الشمس، فهو له تأثير مبرد ويسبب احتقاناً والتهاباً في الحلق، أضف دائماً قليل من الملح بعد تناول الفاكهة، حيث يمنع الملح الاحتقان ويساعد في سحب المخاط الزائد.