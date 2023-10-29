هيئة الدواء تكشف طرق التشخيص الخاصة بسرطان الثدى.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء عن آليات تشخيص سرطان الثدى، مشيرة إلي أن مراحل سرطان الثدي من 0 إلي 4 حيث يشير رقم 0 إلى السرطان غير المنتشر، وتشير المرحلة الرابعة من سرطان الثدي إلى امتداد السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم.​

وتابعت هيئة الدواء: عند تصنيف مرحلة سرطان الثدي، يراعي الأطباء أيضًا درجة السرطان، ووجود علامات الورم، مثل مستقبلات الاستروجين والبروجسترون و بروتين HER2، وعوامل الانتشار وقد يستخدم فريق الرعاية الطبية العديد من الاختبارات والإجراءات لتشخيص المرض.

واستكملت: الفحص البدني، بما في ذلك الفحص السريري للثديCBE، يتضمن ذلك التحقق من وجود أي كتل أو أي شيء آخر يبدو غير عادي مع الثديين والإبطين.​

وقال: يراعى التاريخ الطبي، والوراثي. والأشعة، مثل التصوير الإشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي ويتم استخراج عينة من خلايا الثدي للاختبار لتحديد نوع الخلايا الموجودة في سرطان الثدي، ومدى خطورة (درجة) السرطان.​

كما يتعمل عمل اختبارات الدم، مثل صورة الدم الكاملة مؤكده أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ لأنه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وتوضح الهيئة أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها، أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري. ​