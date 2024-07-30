تغيير نمط الحياة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.. اعرف الطريقة

كتبت فاطمة ياسر

سرطان الرأس والرقبة له بعض الأعراض ومن ضمنها التهاب الحلق المستمر وصعوبة بلع الطعام وتغير الصوت، ومع ذلك، مع بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكن التخفيف من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

يشمل سرطان الرأس والرقبة مجموعة من الأورام الخبيثة التي تؤثر على الفم والحلق والحنجرة والجيوب الأنفية والغدد اللعابية. غالبًا ما ترتبط هذه السرطانات بعوامل نمط الحياة، مما يجعل الوقاية من خلال العادات الصحية أمرًا بالغ الأهمية. من خلال تبني تغييرات معينة في نمط الحياة، يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بشكل كبير، عن طريق اتباع التالي:

تجنب استخدام التبغ:

يعد التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان الرأس والرقبة. يحتوي كل من منتجات التبغ التي يتم تدخينها أو التي لا يتم تدخينها على مواد مسرطنة تضر بالحمض النووي للخلايا في منطقة الرأس والرقبة.

حافظ على نظام غذائي صحي:

يوفر النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساعد في حماية الخلايا من التلف. كما أن تناول مجموعة متنوعة من المنتجات الملونة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية يدعم الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

مارس نظافة الفم الجيدة:

يمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم إلى الإصابة بعدوى مزمنة والتهابات في الفم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام خيط الأسنان والفحوصات الدورية للأسنان أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الفم.

حافظ على نشاطك البدني:

إن ممارسة النشاط البدني بانتظام يدعم جهاز المناعة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي، وكلاهما مهم للوقاية من السرطان. إن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات، لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرأس والرقبة.

