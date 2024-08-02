تناول هذا المشروب قبل النوم.. يخفف السعال ويعزز الهدوء والاسترخاء

كتبت مروة هريدى

لا يوجد علاج فوري يمكنه إصلاح الإجهاد والتوتر على الفور، والناجم في الغالب عن التعرض لفترات طويلة للشاشات، أو نمط الحياة وعادات الأكل غير الصحية، ولكن يمكن لإضافة بعض الخلطات الطبيعية إلى روتين قبل النوم أن تحدث فرقًا كبيرًا في تحسين جودة النوم، ولعل أحد هذه العلاجات هو شاى الزعفران مع العسل، حيث يعمل هذا المزيج البسيط بين الخيوط الدقيقة للزعفران المنقوعة في الماء والممزوجة بالعسل على خلق شعورًا قويًا بالاسترخاء، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 8 فوائد لتناول مشروب الزعفران مع العسل قبل النوم:



العناصر الغذائية في الزعفران والعسل



الزعفران والعسل عبارة عن مكونات كثيفة المغذيات، والتي تشكل معًا مزيجًا قويًا، فالزعفران غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق وتعزيز الاسترخاء قبل النوم بجانب تعزيز والوظيفة الإدراكية، كما أنه يحتوي على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فيما يوفر العسل السكريات الطبيعية بما في ذلك الفركتوز والجلوكوز للطاقة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية التي تساعد في تحييد الجذور الحرة، كما يحتوى العسل على فيتامينات مثل B والمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، والتي تدعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تعزيز المناعة وشفاء الجروح.

يعزز جودة النوم



تكتمل التأثيرات المهدئة للزعفران بالقدرة الطبيعية للعسل على تنظيم النوم، حيث يحتوي العسل على الجلوكوز، الذي يساعد على تعديل إطلاق الأنسولين ويعزز إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون ضروري لتنظيم دورات النوم، وهذا المزيج له تأثيرًا محفزًا للنوم.

يدعم صحة الجهاز الهضمي



يُستخدم الزعفران تقليديًا للمساعدة في الهضم، بينما يُعرف العسل بخصائصه الحيوية التي تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة، ويمكن أن يساعد هذا المشروب قبل النوم على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ مما يساهم في الحصول على نوم أكثر راحة.

يعزز المزاج والوضوح العقلي



يُعرف الزعفران أيضًا بخصائصه المحسّنة للمزاج، وقد ثبت أنه يدعم الرفاهية العاطفية والوضوح العقلي من خلال تعزيز مستويات السيروتونين في الدماغ، وتعمل إضافة العسل على تعزيز هذا التأثير بشكل أكبر، مما يساعد على خلق عقلية إيجابية قبل النوم وتقليل الأفكار السلبية التي قد تتداخل مع النوم.

فوائد مضادات الأكسدة



كلًا من الزعفران والعسل غنيان بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف، ويمكن لمضادات الأكسدة تحسين الصحة العامة والمساهمة في تقوية جهاز المناعة، وتناوله قبل النوم، يمكن أن يُعزز دفاعات جسمك الطبيعية أثناء الاستمتاع بليلة هادئة.

يخفف السعال والتهاب الحلق



يحتوي الزعفران على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال، فالعسل هو علاج طبيعي معروف لتهيج الحلق بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والمهدئة، وكل ذلك يعزز النوم بشكل أفضل.

يوازن مستويات السكر في الدم



يتمتع العسل بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم دون التسبب في ارتفاعات مفاجئة، ويمكن لهذا التأثير اللطيف على سكر الدم أن يمنع الاستيقاظ ليلاً بسبب التقلبات في مستويات الجلوكوز، وبالتالي، يمكن لهذا المشروب بمكوناته المتوازنة، أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة طوال الليل.

يعزز صحة البشرة



الزعفران معروف بخصائصه المعززة للبشرة، بما في ذلك قدرته على تفتيح البشرة وتقليل البقع، كما يدعم العسل، بفوائده المرطبة والمضادة للميكروبات، صحة البشرة، ويمكن أن يساهم شرب شاي عسل الزعفران قبل النوم في الحصول على بشرة متوهجة، مما يساعدك على الاستيقاظ ببشرة مشرقة.

طريقة عمل شاي عسل الزعفران



قُم بتسخين الماء حتى الغليان، ثم إضافة خيوط الزعفران وتركها منقوعة لمدة 5-7 دقائق، ثم إضافة العسل ويمكن إضافة شريحة من الليمون للحصول على لمسة إضافية وتعزيز النكهة، وتناوله قبل النوم.