ما السعرات الحرارية الفارغة وتأثيراها الضار على الجسم؟

كتبت مروة محمود الياس

السعرات الحرارية تلك السعرات التي تحتوي عليها الأطعمة بأشكالها المختلفة، كل الأطعمة والمشروبات وكل ما يدخل الأمعاء يحتوي على نسبة من السعرات الحرارية، كلما كانت السعرات الحرارية أقل استطعنا السيطرة على الوزن، كلما كانت السعرات الحرارية أعلى زاد ذلك من أوزاننا بسهولة، حيث تساعد هذه السعرات على توليد الطاقة والشعور بالقوة والحيوية ولكن إذا زادت عن حدها ساعد ذلك على زيادة الوزن.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الأطعمة والمشروبات المختلفة، هناك نوعيات منها تحتوي على سعرات حرارية فارغة تلك السعرات الحرارية التي لا تمد الجسم بأي نوع من الفائدة وتؤدى للإصابة بالكثير من الأضرار الصحية.

أشهر الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية الفارغة تلك التي لا تزود الجسم بالفيتامينات ولا العناصر ولا الألياف ولا تشعرك بالشبع، ولا تعزز من صحتك، كما أنها تضر مناعتك فضلاً عن أنها تزيد نسب الدهون في الجسم، فتجعلك أكثر شعورًا بالاضطرابات المعوية، ومن أبرز وأهم هذه الأطعمة والمشروبات:

الأطعمة المعالجة المصنعة والتي تتعرض لإضافة المواد الكيميائية عليها

الأطعمة الدهنية بأنواعها

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

المشروبات السكرية

الأطعمة السريعة ووجبات الفاست فوود

وأضاف التقرير أن هناك ما يسمى بالسعرات الحرارية الفعالة، تلك التى تعطيك الطاقة والقوة، والنشاط، وفى الوقت ذاته لا تسبب ضررا ولا مشكلة صحية، فلا تزيد الوزن بشدة، ولكن يتم حسابها ضمن السعرات اليومية، كما أنها غنية بالالياف المعززة للشبع، والمفيدة للصحة العامة ومنها:

الخضروات الصحية خاصة الورقية.

الدهون منزوعة الدسم.