إزالة السكر من الجسم.. ما المدة الكافية للتعود على تقليل تناوله؟

كتب – حسام الشقويرى

السكر هو أحد المكونات الشائعة في أغلب المنازل، فمن الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى إلى الكعك والبسكويت والكريب، كل شيء يحتوي على السكر، وفي حين أن الاستهلاك المعتدل آمن، فإن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة على المدى القصير والطويل، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

على عكس السكريات الطبيعية الموجودة في الأطعمة والفواكه ومنتجات الألبان، فإن السكريات المضافة توفر فوائد غذائية أقل، ووتشير التوصيات إلى أن البالغين يجب أن يحدوا من تناولهم للسكريات الحرة إلى ما لا يزيد على 30 جرامًا يوميًا، في حين يجب ألا يستهلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات أكثر من 24 جرامًا يوميًا.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية أيضًا بأن لا يستهلك الرجال أكثر من 36 جرامًا (9 ملاعق صغيرة) من السكر المضاف يوميًا، ويجب على النساء تقييد تناولهن إلى أقل من 25 جرامًا (6 ملاعق صغيرة) يوميًا، و تجاوز الكمية الموصى بها يوميًا من السكر يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية مثل البدانة، مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، ومشاكل الكبد، ومشاكل الأسنان،

ومن المهم التمييز بين السكريات المضافة والسكريات الطبيعية"، وتشمل هذه:

السكريات المضافة هي تلك التي يضيفها المصنعون إلى الأطعمة أثناء المعالجة. وهي السكريات التي ترتبط في المقام الأول بمشاكل صحية.

توجد السكريات الطبيعية في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، وهي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية والألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويختلف الوقت الذي يستغرقه جسمك للتكيف مع إزالة السموم من السكر من شخص لآخر. وتلعب عوامل مثل صحتك العامة، والتمثيل الغذائي، وكمية السكر التي تناولتها سابقًا دورًا في ذلك، وبشكل عام، يمكنك أن تتوقع أن تعاني من بعض أعراض الانسحاب، مثل الصداع والتعب والرغبة الشديدة في تناول الطعام، خلال المراحل الأولية. وعادة ما تهدأ هذه الأعراض في غضون بضعة أيام أو أسبوعين. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تتكيف براعم التذوق لديك بشكل كامل وحتى يجني جسمك الفوائد الكاملة لنظام غذائي خالٍ من السكر"، ورغم أن تقليل تناول السكر قد يكون صعبًا، إلا أنه ليس مستحيلًا تمامًا.

و من الممكن تحقيق ذلك من خلال بذل جهد متواصل. وإليك كيفية تحقيق أهدافك بنجاح:

1 - تحقق من الملصقات الخاصة بالسكريات المضافة.



2 - أعط الأولوية للأطعمة الكاملة، لأنها تميل إلى احتوائها على كمية أقل من السكريات المضافة أو لا تحتوي عليها على الإطلاق.



3 - اختر الماء بدلاً من المشروبات السكرية، أو اختر الشاي أو القهوة غير المحلاة.



4 - اتخذ اختيارات غذائية ذكية، مثل تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة.

