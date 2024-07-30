هل من الآمن تناول القهوة السوداء على معدة فارغة؟ اعرف الفوائد والأضرار

كتبت مروة هريدى

القهوة السوداء هي واحدة من أكثر المشروبات المحبوبة في جميع أنحاء العالم، ولكن هل من الآمن شربها على معدة فارغة؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الفوائد الصحية للقهوة السوداء

غنية بمضادات الأكسدة

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة، وهى مركبات تساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم، ويمكن لمضادات الأكسدة هذه، بما في ذلك أحماض الكلوروجينيك والبوليفينول، أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تُعزز اليقظة العقلية

يُعرف الكافيين، وهو المكون النشط الأساسي في القهوة، بقدرته على تعزيز اليقظة العقلية والتركيز، وهو يعمل عن طريق منع الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يعزز الاسترخاء والنعاس، وبالتالي زيادة مستويات النواقل العصبية الأخرى مثل الدوبامين والنورادرينالين.

تدعم عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يعزز شرب القهوة السوداء معدل التمثيل الغذائي لديك مؤقتًا بسبب محتواه من الكافيين، حيث يزيد الكافيين من توليد الحرارة، وهي عملية إنتاج الحرارة في الجسم، مما قد يساعد في إدارة الوزن وفقدان الدهون.

قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة

تشير الدراسات إلى أن استهلاك القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ومرض باركنسون وأمراض الكبد، كما يُعتقد أن التأثيرات المفيدة تنبع من الملف الغذائي الغني للقهوة وخصائصها المضادة للالتهابات.

تُعزز الأداء البدني

يمكن للكافيين تحسين الأداء البدني عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين وإطلاق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، ويمكن أن يعزز هذا القدرة على التحمل والقوة أثناء التمرين، مما يجعله مشروبًا شائعًا قبل التمرين.

هل شرب القهوة السوداء على معدة فارغة آمن؟

تناول القهوة السوداء على معدة فارغة يعمل على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، كما يمكن للكافيين الموجود في القهوة أيضًا تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة وزنهم.

وقد يساعد تناول القهوة السوداء أول شيء في الصباح على تحسين الوضوح العقلي واليقظة، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى دفعة معرفية سريعة لبدء يومهم.

السلبيات

قد يسبب تناول القهوة السوداء على معدة فارغة، تهيج المعدة بالنسبة لبعض الأفراد، حيث تحفز القهوة إنتاج حمض المعدة، مما قد يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم أو اضطراب المعدة، خاصة إذا تم تناولها بدون طعام.

كما أنها تزيد من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر، مما قد يؤدي إلى زيادة مشاعر القلق أو التوتر، خاصة لدى الأفراد الحساسين.

قد تزيد أيضًا من إمكانية ارتفاع نسبة السكر في الدم، بالرغم أن القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوي على سكر، إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، حيث يمكن للكافيين أن يدفع إلى إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، وهو ما قد يكون مثيرًا للقلق بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في إدارة نسبة السكر في الدم.

لها تأثير محتمل على الشهية، حيث يمكن أن تسبب القهوة السوداء انخفاض الشهية بالنسبة لبعض الأشخاص، مما قد يتداخل مع استهلاك الوجبات المتوازنة طوال اليوم.