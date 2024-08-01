هل يمكن للأطفال تناول الشاى الأخضر.. اعرفى الفوائد والأضرار

كتبت مروة محمود الياس

الشاي الأخضر هو ذلك المشروب اللذيذ الذي يشرب دافئا ويعزز من مضادات الأكسدة في الجسم ويقلل من الالتهابات، كما وجد الجميع أهمية خاصة له تتعلق بمساعدته على تقليل حدة ارتفاع ضغط الدم، فضلا على أنه يقي من الكثير من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطانات وغيرها، يحسن أيضا من كثافة العظام ويساعد وبشكل كبير في نجاح الأنظمة الغذائية التي تهدف لانقاص الوزن أي انظمه الرجيم، ولكن هل يمكن للأطفال الاستفادة من الشاي الاخضر؟

أجاب تقرير نشر في موقع mom junction موضحا أن الأطفال يمكنهم شرب فقط القليل جدا من الشاي الأخضر خاصة في بعض الحالات منها:

-إذا كان الطفل يفتقر إلى القوة والطاقة والانتباه يمكنه ان يشرب القليل جدا من الشاي الأخضر.

-يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين الأحماض الأمينية الهامة والصحية التي تعزز عند إضافة العسل إليه من مكافحة أعراض البرد والانفلونزا.

-كما وجد أن الشاي الأخضر يقلل من حالة تسوس الأسنان لدى الأطفال.

ولكن يجب الوعي ببعض الأضرار والآثار الجانبية للشاي الأخضر على الأطفال والتي من بينها:

-الشاي الاخضر قد يسبب مشكلة لدى الطفل نتيجة زيادة الكافيين به وتناوله قد يؤدي إلى شعور الطفل بآلام في الرأس وتقيؤ وبعض مشكلات في النوم.

-قد يسبب بعض الإضطرابات المعوية لدى بعض الأطفال.

-يسبب للكثير من الأطفال حالة من فقر الدم نظرا لأنه يعيق من القدرة على امتصاص الحديد بشكل جيد وبالتالي لا يستطيع جسم الطفل امتصاص الحديد من الاطعمة والأنظمة الغذائية الصحية التي يحتوي عليها.

الكثير منه قد يسبب السهر المفرط لطفلك ومشكلات واضطرابات في النوم.

الكثير منه قد يجعل النظام الغذائي للطفل يضطرب.

لذا يجب التوازن وتقديم القليل جدا من الشاي الاخضر للطفل اذا استوجبت حالته للتمتع وفوائده وإضافة العسل الابيض المفيد الدافئ له.