اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 08:48 م
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إحباط تهريب طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بقنا

الجمعة، 02 أغسطس 2024 08:40 م
إحباط تهريب طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بقنا دقيق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه تم إحباط تهريب طن و200 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بإحدى مطاحن الدقيق "سلندرات"، بقرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط بمعرفة أجهزة الرقابة التموينية.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4277 لسنة 2024 مع إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط المخالفين، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة الأسعار، خاصة المخابز البلدية، والتى تقدم سلعة مدعمة للمواطنين.

 







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