الكشف على 696 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقفط ضمن حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بنجع الجحيرى التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى عدد 696 مواطنا بواقع 178 حالة أمراض باطنة و21 حالة جراحة عامة، 125 حالة طب أطفال، 36 حالة أمراض نساء وتوليد، 113 حالة عظام، 191 حالة أمراض جلدية، 32 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 45 حالة ، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 26 حالة، كما تم عمل أشعة سينية لعدد 4 حالات، وعمل موجات صوتية لعدد 17 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 38 مواطنا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



