وكيل رياضة الدقهلية تشهد حفل نهائى مونديال الكبار بمركز شباب ميت غراب

الدقهلية - سارة الباز

شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الحفل الختامي لنهائي مونديال الكبار بمركز شباب ميت غراب لكرة القدم التابع لإدارة شباب السنبلاوين، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مركز شباب ميت غراب، وقد تخلل الحفل الختامي لمونديال الكبار فقرات فنية غنائية، بالإضافة إلى العروض الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وجاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وأحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، ومحمود الهمشري، المدير التنفيذي بمركز شباب ميت غراب، ورؤساء مجالس الإدارات، والمديرين التنفيذيين بمراكز الشباب بالسنبلاوين، ولفيف من القيادات السياسية، والشعبية، والتنفيذية بمركز ومدينة السنبلاوين.

بدأت فعاليات المباراة الختامية لنهائي مونديال الكبار بمركز شباب ميت غراب لكرة القدم، بين فريقي مركز شباب ميت غراب، ومركز شباب كفر غنام، واتسمت بالقوة، وشدة المنافسة بين الفريقين من أجل الحصول على كأس البطولة، وضياع فرص كبيرة من كلا الفريقين، وعلق على المباراة الكابتن أحمد بهاء، وطاقم التحكيم بقيادة الكابتن حمادة البقلاوي، والمساعدين الكابتن الحسانين بكر، والكابتن السعيد دياب، والكابتن أحمد اليماني، وانتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب ميت غراب على فريق مركز شباب كفر غنام بنتيجة 0/2، وتتويجه بطلاً لمونديال الكبار بمركز شباب ميت غراب 2024.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في مونديال الكبار بمركز شباب ميت غراب 32 فريقا، وبدأت مباريات المونديال فى الخامس من شهر يوليو، وعدد الجوائز المقدمة كالآتي: المركز الأول 60 ألف جنيه، والمركز الثانى 30 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 5 آلاف جنيه، أما مجموع الجوائز من الخامس إلى الثامن 3 آلاف جنيه، وأوائل المجموعات 2000 جنيه، وإجمالي الجوائز 133000 ألف جنيه.

وفى نهاية اللقاء سلمت الدكتورة منى عثمان، وجاسر خالد، وأحمد ماهر كأس المونديال والبطولة، والمركز الأول، والميداليات الذهبية لفريق مركز شباب ميت غراب، والميداليات الفضية لفريق مركز شباب كفر غنام الفائز بالمركز الثاني، كما تم أيضاً توزيع جائزة أفضل لاعب، وهداف الدورة، وأحسن إدارى، وأحسن لجنة منظمة، وسط أجواء من الفرح والسرور من الحضور الكريم.

يأتي ذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف طارق دهب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.