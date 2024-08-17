اليوم السابع
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شباب كفر الشيخ: مبادرة صيفك رياضة وصحة خطوة لصناعة نجوم الملاعب بـ137 ناديا

السبت، 17 أغسطس 2024 06:44 م
شباب كفر الشيخ: مبادرة صيفك رياضة وصحة خطوة لصناعة نجوم الملاعب بـ137 ناديا مبادرة صيفك رياضة وصحة خطوة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات مدرسة كرة القدم بمركز التنمية الشبابية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، على أيدى مدربين متخصصين لتعزيز اللياقة البدنية لدى المتدربين ضمن فعاليات مبادرة "صيفك رياضة وصحة" التي أطلقتها المديرية، بعدد 137 ناديا رياضيا ومركز شباب وشركات الخدمات الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تمنح فرص جديدة لاكتشاف المواهب الرياضية وصناعة النجوم بإتاحة تخفيض على رسوم الإشتراك بنسبة 25% حتى 50% بالهيئات التابعة.

وأكد وكيل الشباب والرياضة، أن لعبة كرة القدم هى اللعبة الشعبية الأولى فى مصر، تحسن صحة القلب والأوعية الدموية للاعب، لأنه يركض لمسافاتٍ طويلة أثناء المباراة تتراوح ما بين 8 إلى 11 كيلو متراً خلال فترة كامل المباراة، ويتم يقدم الخدمات الرياضية ضمن فاعليات "صيفك رياضة وصحة" بإشراف الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة أسامة زيد مدير إدارة شباب دسوق.

 

أحد الأطفال الموهوبين
أحد الأطفال الموهوبين

 

اقبال على مبادرة صيفك رياضة وصحة خطوة لصناعة نجوم الملاعب
اقبال على مبادرة صيفك رياضة وصحة خطوة لصناعة نجوم الملاعب

 

مبادرة صيفك رياضة وصحة خطوة لصناعة نجوم الملاعب بكفر الشيخ
مبادرة صيفك رياضة وصحة خطوة لصناعة نجوم الملاعب بكفر الشيخ

 

مشاركة الأطفال في المبادرة
مشاركة الأطفال في المبادرة

 







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