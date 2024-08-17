جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات البرنامج التدريبى لشغل وظيفة أمين كلية ومعهد

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق ، البرنامج التدريبي لشغل وظيفة أمين كلية/معهد، والذي ينظمه المركز الدولى لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر لمدة ثلاثة أيام تدريبية بواقع 18 ساعة تدريبية، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طارق عبدالرحمن، المدير التنفيذي للمركز.

وتناول اليوم التدريبي الأول ثلاث جلسات تدريبية، حيث قام بالتدريب في الجلسة الأولى الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تناولت خلالها استراتيجية الجامعة وسبل تحقيقها وارتباط استراتيجية الجامعة برؤية مصر 2030، منوها إلى أن الجامعة بصدد إعداد الاستراتيجية الجديدة وإنشاء جامعة كفر الشيخ الاهلية وجامعة كفر الشيخ التكنولوجية، مؤكدا على ضرورة التعاون والمشاركة بفاعلية من الجميع لتحقيق استراتيجية الجامعة للحفاظ على ما وصلت إليه الجامعة من مكانة مرموقة محليا وإقليميا وعالميا.

كما قام بالتدريب في الجلسة التدريبية الثانية، الدكتور طارق عبدالرحمن، المدير التنفيذي للمركز، حيث تناولت التميز الوظيفي والمؤسسي وأهميته للموظف وللجامعة وتوضيح معايير وخطوات التميز تحقيق الوظيفي والمؤسسي ومثلث النجاح والتميز الوظيفي وأنماط الموظفين واستراتيجيات التعامل معهم وخطة 30-60-90، يوما للمدير الجديد كما تناولت الجلسة شرح جائزة مصر للتميز الحكومي بشقيها جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة التميز الفردي بشقيها القيادات المتميزة والموظف المتميز ومعايير وشروط كل منها وطريقة المشاركة في الجائزة.

وقام بالتدريب في الجلسة التدريبية الثالثة، الدكتور علي صبري، أمين عام الجآمعة، وتناول فيها مهام واختصاصات أمين الكلية/ المعهد بالتفصيل وفقا للوصف الوظيفي والقوانين واللوائح المنظمة لذلك والمواقف المختلفة التي تقابل عمل أمين الكلية وطريقة التعامل مع كل منها وايضا والوظائف التشغيلية، كما تناولت الجلسة التدريبية نماذج تقييم الأداء.