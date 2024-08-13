افتتاح فصل لمحو أمية العاملات بجامعة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتحت جامعة كفر الشيخ فصل لمحو أمية العاملات فى إطار مبادرة "مؤسسة بلا أمية" تنفيذا لرؤية مصر 2030، بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور امانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد حضر الافتتاح إبراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة فى تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار استراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد فى خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطنى وأساس للنهوض والتنمية.

ومن جانبها أشارت الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تميز الفصل بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بأحدث التقنيات والموارد التعليمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركات. تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعى والمهارات لدى العاملات للمساهمة فى تطوير أنفسهن والمجتمع، حيث تسعى الجامعة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز التعليم والمعرفة وتمكين الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق لمصر.

افتتاح فصل لمحو أمية العاملات بجامعة كفر الشيخ



الدراسات بفصل محو الامية بجامعة كفر الشيخ



تسليم كتب محو الامية