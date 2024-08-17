إزاي تحمي نفسك من جدري القرود.. طرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

جدري القرود، المعروف الآن باسم مبوكس، هو مرض حيواني المنشأ يسببه فيروس مبوكس، وتظهر أعراضه المبكرة على شكل حمى وقشعريرة وآلام في الجسم، وبعد بضعة أيام من ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، يبدأ الطفح الجلدي في الظهور، ويبدأ في الوجه ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم، مثل باطن اليدين والقدمين، ويتطور على مدى 2-4 أسابيع على مراحل، البقع، وحطاطات، وحويصلات، وبثرات، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

"يرجع الوباء الحالي إلى حد كبير إلى انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، حيث تنتشر العدوى من خلال الرذاذ التنفسي، والأدوات الملوثة، والاتصال المباشر، ولا يُعرف دور الانتقال الجنسي حتى الآن، ولكن ملامسة الجلد والأغشية المخاطية تسهل انتشار العدوى، كما يمكن أن تنتقل العدوى من الأم الحامل إلى الجنين.

ومن جانبها، تقول الدكتورة تانو سينغال، استشارية طب الأطفال والأمراض المعدية في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني في مومباي، ينتقل الجدري المائي في المقام الأول من خلال ثلاثة طرق: الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة، والاتصال البشري الوثيق، والتعرض للإفرازات الملوثة، ويمكن أن يؤدي الاتصال المباشر بالحيوانات البرية التي تحمل الفيروس، مثل الفئران، إلى انتقال العدوى، وخاصة من خلال العض أو الخدوش أو تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا.

يحدث انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان عندما يقترب شخص مصاب من شخص آخر، حيث ينتقل الفيروس من خلال سوائل الجسم أو القروح أو الرذاذ التنفسي، كما تمثل الأشياء الملوثة، مثل الملابس أو الفراش أو المناشف أو الأسطح التي لامست الفيروس، خطرًا إضافيًا.

فيما يلى.. طرق الوقاية من فيروس جدرى القرود

تجنب ملامسة الحيوانات البرية، فهو أمر بالغ الأهمية، للحد من خطر انتقال العدوى.

تأكد من طهي المنتجات الحيوانية جيدًا.

لمنع انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص الذين يعانون من أعراض mpox.

حافظ على النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول، خاصة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك وبعد استخدام الحمام.

ارتد ملابس واقية أو أقنعة عند رعاية المصابين.

ومن جانبها، تقول الدكتورة تانو سينغال، استشارية طب الأطفال والأمراض المعدية في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني في مومباي: "السبب وراء وباء جدري القرود هو انخفاض المناعة بسبب توقف التطعيم ضد الجدري (حيث يحمي لقاح الجدري جزئيًا من جدري القرود) وإزالة الغابات والتعدي على المحميات الحيوانية".