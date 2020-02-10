5 طرق لتطهير الملابس ومفارش السرير تحميك من العدوى والفيروسات

كتبت فاطمة خليل

الملابس ومفروشات السرير والمناشف قد تنقل لك العدوى، خاصة مع انتشار الفيروسات في فصل الشتاء، وهناك 3 طرق رئيسية لنشر الجراثيم بواسطة الملابس والمناشف، فعندما يتم استخدام المناشف أو أغطية السرير من قبل أكثر من شخص يمكن أن تنتشر الجراثيم بينهم، وعندما يتعامل شخص ما مع الغسيل القذر يمكنه نشر الجراثيم على يديه، وعندما يتم غسل الملابس، يمكن أن تنتشر الجراثيم بين العناصر أثناء عملية الغسيل، وفقاً لموقع هيئة الصحة البريطانية، "NHS".

كيف تنتشر الجراثيم على الملابس والمناشف ومفارش السرير؟



الجراثيم على الملابس والمناشف يمكن أن تأتي من جسمنا، حيث إن لدينا جميعًا بكتيريا تعيش على سطح جلدنا وفي أنوفنا وفي أمعائنا، وهذه غالبًا ما تكون غير ضارة، لكن بعضها يمكن أن يسبب العدوى، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجلد أو الجروح.

لا تستطيع معظم الجراثيم اختراق الجلد الطبيعي ولكنها قد تستعمره بشكل غير ضار، من المرجح أن يكون غسل يديك بانتظام أكثر أهمية من غسل الملابس في منع معظم الإصابات.

الملابس الداخلية أكثر عرضة للجراثيم عليها من الملابس الخارجية مثل البلوزة أو البنطلون، قد تحتوي الملابس الداخلية على جراثيم من آثار البراز ومن التهابات الأعضاء التناسلية مثل القلاع.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا التقاط الجراثيم على ملابسك الخارجية، من القيء أو التعرض للأسطح الملوثة وأماكن تختبئ بها الجراثيم أو إذا كنت تتعامل مع الأطعمة الملوثة أو الفرشاة المتسخة.

يمكن أن تعيش معظم الجراثيم على الأقمشة لبعض الوقت.



تطهير الملابس

طرق تطهير المفروشات والملابس لمنع نشر الجراثيم والعدوى



-الغسيل العادي للملابس يقلل من خطر انتقال الجراثيم، في بعض الحالات ، يجب غسل الملابس عند درجات حرارة أعلى من المعتاد وبمنتج قائم على التبييض مثل: الكلور لتقليل مخاطر انتقال العدوى إلى أقصى حد ممكن.

-إذا كان من المحتمل أن تتسبب العناصر التي تغسلها في حدوث مرض، فيجب غسلها في درجة حرارة 60 مئوية باستخدام منتج قائم على التبييض

ومن المحتمل أن تتسبب العناصر في مرض إذا كان لديك شخص في منزلك مصاب بمرض معدي، ومن أمثلة الملابس التي تشكل خطورة:

-الملابس المتسخة بالقيء أو البراز.

-الملابس الرياضية.

-الملابس المستخدمة في إعداد الطعام.

- ملابس الأطباء والتمريض.

-المناشف المشتركة.

-ملابس تلبس على الجرح أو الجلد المصاب.

قم بإزالة القيء أو البراز من الملابس قبل الغسيل .

-يجب غسل العناصر المتسخة بشدة والمواد المستخدمة في تحضير الطعام بشكل منفصل عن العناصر الأخرى.

-يمكنك حماية نفسك من العدوى من خلال ارتداء القفازات عند التعامل مع الغسيل عالي المخاطر ودائمًا غسل اليدين جيدًا بعد ذلك.

غسل العناصر اليومية



إذا كنت تغسل الأشياء اليومية المتسخة بشكل خفيف والتي من غير المحتمل أن تسبب المرض، فإن الغسيل العادي بمنظف سيكون فعالًا جدًا في الحد من مخاطر نقل أي إصابة.

-الحفاظ وغسل الملابس المتسخة بشدة بشكل منفصل عن العناصر الأخرى.

-غسل العناصر عالية المخاطر بشكل منفصل عن العناصر الأخرى.

-اغسل يديك بعد التعامل مع الملابس غير المغسولة.