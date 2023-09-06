أعراض مرض جدرى القرود .. منها الطفح الجلدي ونتوءات حمراء صغيرة

كتبت رانيا عامر

منظمة الصحة العالمية أخرجت جدرى القرود من حالة الطوارىء الدولية، لانخفاض نسبة الإصابة به إلى 90% إلا أنه مازال يسجل إصابات فى بعض الدول وخصصوا فى وسط وغرب أفريقيا. كما أنه يصيب الأشخاص المخالطين للمصابين به، فهو فيروس معدى يسبب أعراضا ليست شديدة، إلا أنه يجب الحذر منه .. يوضح التقرير التالي أعراض هذا الفيروس، بالإضافة إلى طرق نقله. وفقا لما نشره موقع مستشفى هانوك الملكى التعليمى فى تايلاند bangkokhospital.

أعراض جدري القرود :

ستظهر الأعراض بعد حوالي 3 أسابيع من التعرض لحمل الفيروس، حيث تبلغ فترة حضانة جدري القرود حوالي 5 – 20 يومًا وتشمل العلامات الواضحة الآتى:

1. الحمى والقشعريرة

2.وآلام الجسم مصاحب بالارهاق

3.آلام الظهر

4.ألم العين

5.وآلام العضلات

6.التهاب الحلق

7.طفح جلدي أو نتوءات حمراء صغيرة تبدأ في الظهور في جميع أنحاء الجسم بعد 4 إلى 5 أيام من مرحلة الإصابة .ثم تتحول إلى حويصلات كبيرة تحتوي على سوائل بداخلها.

مراحل انتشار الفيروس:

ينتشر فيروس جدري القرود من الحيوان إلى الإنسان من خلال الاتصال المباشر مع أي حيوان يعض. ويمكن أن يؤدي الاتصال بسوائل الجسم، بما في ذلك الدم واللعاب من الحيوانات المصابة، إلى نقل الفيروس إلى البشر وكذلك تناول اللحوم المصابة غير المطبوخة.

يحدث انتقال العدوى بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالقطرات الناتجة عن السعال والعطس والطفح الجلدي والقيح وسوائل الجسم المعدية الأخرى، والتي تميل إلى أن تأتي من مشاركة العناصر.