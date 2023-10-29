فقدان الذاكرة وصعوبة الكلام.. أبرز مضاعفات السكتة القلبية

كتبت رانيا عامر

في اليوم العالمي للاحتفال بالتوعية للسكتة الدماغية، تكون معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية متساوية لدى النساء والرجال، إلا أن النساء أكثر عرضة للموت من الرجال جراء السكتة الدماغية، كما أن ذوي البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، وذلك وفقًا لما قاله الدكتور وليد أبو زيد أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب سوهاج .

وأوضح استشارى المخ والأعصاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المخاطر الصحية التى يتعرض لها الأشخاص الذين قد تعرضوا للإصابة بالسكتات الدماغية من أبرزها فقدان الذاكرة .

مضاعفات السكتة الدماغية

تبعًا لطول المدة الزمنية التي عانى الدماغ خلالها من نقص في تزويد الدم يمكن للسكتة الدماغية أن تسبب مجموعة متنوعة من الإعاقات التي قد تكون مؤقتة، أو قد تكون مستديمة، وشملت المضاعفات المحتملة نتيجة السكتة الدماغية تختلف باختلاف الجزء المتضرر من الدماغ.

شلل أو فقدان القدرة على تحريك العضلات.

صعوبات في الكلام أو البلع.

فقدان الذاكرة أو مشاكل في الفهم العام.

أوجاع متفرقة بالجسم .

الأشخاص الذين يصابون بسكتة دماغية أحيانا يصبحون انطوائيين وأقل اختلاطا ،ومشاركة في الحياة الاجتماعية، وقد يفقدون القدرة على الاعتناء بأنفسهم، وقد يحتاجون إلى رعاية تمريضية لمساعدتهم في المهام اليومية، مثل: النظافة الشخصية وغيرها.

تشخيص السكتة الدماغية

الفحوصات الاتية هي فحوصات التفرس الأكثر شيوعا والقادرة على تحديد درجة خطر التعرض لسكتة دماغية، ولكن يمكنها أيضا أن تشكل وسيلة تشخيص، في حال كان الشخص قد أصيب بسكتة دماغية:

فحص جسمانى.

تصوير بموجات فوق صوتية للشريان السباتي.

تصوير الشرايين.

تصوير مقطعى محوسب .

تصوير بالرنين المغناطيسي .

تخطيط صدى القلب.