أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة.. تسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى

كتبت مروة هريدى

إن تناول الأطعمة الصحية في الوقت المناسب يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الجهاز الهضمي، وفي حين أن بعض الأطعمة مفيدة عند تناولها على معدة فارغة، فإن البعض الآخر يمكن أن يسبب عدم الراحة أو يعطل الهضم أو حتى يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 7 أطعمة يجب تجنب تناولها على معدة فارغة:

الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون شديدة الحموضة، وتناولها على معدة فارغة يمكن أن يهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، أو ارتجاع الحمض، أو حتى القرحة مع مرور الوقت.

القهوة

القهوة بطبيعتها حمضية ويمكن أن تحفز إنتاج حمض المعدة، وتناولها على معدة فارغة قد يسبب حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض أو التهاب المعدة لبعض الأفراد، لذلك ينصح بشرب القهوة بعد تناول وجبة أو مع وجبة خفيفة لتخفيف حموضتها.

الأطعمة الحارة

يمكن للأطعمة الحارة أن تهيج بطانة المعدة، وخاصة عند تناولها على معدة فارغة، فقد تسبب ارتجاع الحمض أو عسر الهضم أو حتى تفاقم أعراض التهاب المعدة أو القرحة الهضمية.

الأطعمة السكرية

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المكررة، مثل المعجنات أو الكعك أو الحبوب السكرية، أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم عند تناولها بمفردها، ويمكن أن يؤدي هذا إلى انهيار الطاقة لاحقًا وقد يساهم في مقاومة الأنسولين بمرور الوقت.

الطماطم

الطماطم حمضية ويمكن أن تسبب تهيجًا في المعدة عند تناولها على معدة فارغة، وخاصة عند الأفراد الذين ليهم معدة حساسة، لذلك من الأفضل تناولها باعتدال وكجزء من وجبة متوازنة.

المشروبات الغازية

يمكن للمشروبات الغازية مثل الصودا أن تتمدد في المعدة عند تناولها بمفردها، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة، يمكن أن تحفز أيضًا إنتاج حمض المعدة، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع الحمضي.

الزبادي

في حين يُعتبر الزبادي صحيًا بشكل عام، فقد يعاني بعض الأشخاص من عدم الراحة عند تناوله على معدة فارغة، حيث يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ويمكن أن يكون حامضيًا، مما قد يتسبب في اضطراب الجهاز الهضمي أو الانتفاخ لدى الأفراد الحساسين.