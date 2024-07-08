اهتم بهذا النوع من منتجات الألبان لإيقاف الشيخوخة المبكرة والحفاظ على جلدك

كتبت مروة محمود الياس

منتجات الألبان كثيرة ومتشعبة، ولكن تظل المنتجات قليلة الدسم هي الأفضل على الإطلاق، وذلك لأنها تحتوى على الكثير من المغذيات الصحية، والكثير أيضًا من الفيتامينات والكالسيوم المهم لصحة العظام وتقوية وبناء الجسم، ولا يعى البعض أن هذا النوع من منتجات الألبان بشكل خاص له فوائد صحية كثيرة أكثر من كونها مفيدة للعظام والأعصاب.

يوضح تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن الجسم يحتاج على الدوام لعوامل وأغذية ومشروبات تقلل من حدة زحف الشيخوخة، وتزيد في فرص الشعور بالنضارة والحيوية له، ولا شك أن شيخوخة الجلد لا تقف عند حد التجاعيد من عدمها، بل أنها قد تزيد حد الإصابة بالجفاف الجلدى الشديد، وكذا التشققات الجلدية، والمشكلات والأمراض الجلدية، وضعف المناعة العام الذى يكون له أعراض جلدية كذلك.

تابع التقرير أن منتجات الألبان التي تتسم بقلة الدسم فيها، مفيدة للغاية لتحفيز إنتاج فيتامن أ الذى يعزز من صحة الجلد وقوته ونضارته، كما أنه يعزز من نمو الخلايا الجلدية الجديدة، والصحية، وخاصة لأولئك المرضى بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر وكذلك أمراض الغدد المختلفة، خاصة مرضى الغدة الدرقية.

تابع التقرير أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم يعزز من الهضم الجيد، والامتصاص الجيد لعناصرها، وبالتالي استفادة الجلد بشكل خاص من فوائدها للنضارة والترطيب الشديد، وهذا ما يوفره على سبيل المثال الزبادى قليل الدسم، الذى يعزز من بكتيريا الأمعاء المفيدة، التي تعزز من قوة الجلد ونضارته وحيويته كذلك.