5 تمارين للتخلص من القلق.. تساعدك على الاسترخاء

كتب حسام الشقويرى

التمارين الرياضية تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين حالتك النفسية، وذلك بفضل الارتباط القوي بين صحتك البدنية والعقلية، اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية الهوائية لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، وفقا لما نشره موقع health.

وممارسة التمارين الرياضية قد تكون وسيلة للوقاية من اضطرابات القلق أو علاجها، ومكملاً للعلاجات الأولية، مثل الأدوية والعلاج بالكلام، ومن المرجح أن يكون للنشاط آثار جسدية وعقلية تعمل على تحسين الحالة المزاجية.



وتشير الأبحاث إلى أن ممارسة الرياضة تؤدي إلى تغييرات في جزء من الدماغ ينظم استجابة الجسم للتوتر. وتؤدي ممارسة الرياضة في البداية إلى ارتفاع مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. وتنخفض مستويات هذه الهرمونات بعد النشاط البدني، مما قد يؤدي إلى الشعور بانخفاض التوتر.

تمارين للتخلص من القلق

1. تمارين القلب



لا يلزم أن تكون رياضيًا محترفًا لتستفيد من ممارسة الأنشطة البدنية في تحسين صحتك العقلية. فقد وجدت الأبحاث أن أي نوع من التمارين الرياضية التي تعمل على تحسين قدرة قلبك ورئتيك على توصيل الأكسجين إلى عضلاتك أثناء التمرين يمكن أن تقلل من القلق.



أظهر الأشخاص في مجموعة التمارين الهوائية انخفاضًا قصير المدى في حساسية القلق، في حين لم يحدث ذلك في مجموعة المراقبة، ويمكن أن يكون الجري مفيدًا بشكل خاص. ويتسبب هذا النشاط الهوائي في حدوث تغييرات دائمة في هرمونات الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والنورادرينالين أثناء التمرين وبعده.

يمكن أن يساعدك الجري أيضًا على النوم ليلاً. يفيد النوم صحتك العقلية بشكل عام من خلال تحسين حالتك المزاجية وتقليل التوتر ومساعدتك على التفكير بوضوح أكبر.

2. الرقص



الرقص هو أحد أشكال التمارين الهوائية التي قد تجعلك تنسى أنك تمارس الرياضة، وقد أظهرت الأبحاث أن الرقص يمكن أن يحسن أعراض القلق والاكتئاب، وخاصة لدى النساء في سن 60 إلى 80 عامًا.

3. التدريب المتقطع



قد يرغب بعض الأشخاص الذين يعانون من القلق في تجربة التدريب المتقطع عالي الكثافة، يتضمن هذا النوع من التمارين نوبات متكررة من الجهد العالي تليها فترات من التعافي.

4. المشي في الطبيعة



يمكن أن يكون للطبيعة تأثير مهدئ على العقل، تشير بعض الأدلة إلى أن تحريك الجسم في بيئات طبيعية قد يكون له فوائد علاجية، على الأقل في الأمد القريب.

اكتشفت دراسة جديدة أن الشباب يشعرون بقلق أقل وتحسنت وظائف الذاكرة لديهم بعد المشي في الطبيعة لمدة 50 دقيقة .

5. اليوجا



تعتبر اليوجا آمنة بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس وقد تكون مفيدة في إدارة مشاعر القلق التي تنشأ في مواقف الحياة الصعبة.