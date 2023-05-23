دراسة تؤكد: العلاج بالكلام مفيد لصحة قلبك

كتب – حسام الشقويرى

أكدت دراسة جديدة أن إدارة الاكتئاب باستخدام العلاج بالكلام يمكن أن يقلل من خطر إصابة الفرد بأمراض القلب، وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم فرصة أكبر بنسبة 72٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في حياتهم، ويشير الخبراء إلى ممارسة الرياضة كوسيلة أخرى لإدارة الاكتئاب وصحة القلب، بالإضافة إلى موارد العلاج، وفقا لما نشره موقع health

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في حياتهم بنسبة تصل إلى 72٪. يؤدي الاكتئاب أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى، مثل مرض السكري .

والبحث الجديد، الذي أجراه فريق في المملكة المتحدة، الأشخاص المصابون بالاكتئاب الذين استجابوا بشكل إيجابي لنوع من العلاج النفسي يسمى العلاج بالكلام (بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي)، قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقالت سيلين الباو، مساعدة باحث، ومرشحة دكتوراه في جامعة كوليدج لندن، ورئيسة الدراسة لمجلة هيلث: "هذا من شأنه أن يشير إلى أن فوائد العلاج قد تتجاوز الصحة العقلية وتفيد أيضًا الصحة البدنية وأضافت أن نتائج الدراسة تؤكد أهمية جعل العلاج في متناول الجميع.

الصحة العقلية وأمراض القلب

لقياس تأثير التخفيف من الاكتئاب على صحة القلب لدى الناس، استخدمت إل باو وفريقها السجلات الصحية لما يقرب من 637 ألف بالغ ممن أكملوا دورة واحدة من العلاج بالكلام بين عامي 2012 و2019. وتابع الباحثون بعد 3 سنوات لتحديد حالة كل مريض. خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والوفاة من أي سبب.

لم يقيس مؤلفو الدراسة الطرق الأخرى التي يمكن أن يقلل بها الأشخاص من الاكتئاب بخلاف العلاج بالكلام ، لكنهم قاموا بالتكيف مع بعض عوامل الخطر الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك مرض السكري. وجد الفريق أن الأشخاص الذين تحسن اكتئابهم بشكل موثوق كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12٪ في أي وقت في المستقبل.