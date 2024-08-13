كيف يؤثر التوتر على شكل الوجه؟ 3 نصائح مهمة

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدي التوتر إلى ظهور انتفاخات الوجه ويسمى وجه الكورتيزول، وهي حالة يمكن أن تجعل وجهك يبدو أكثر استدارة وانتفاخًا، وهى من الآثار الجانبية البارزة لارتفاع مستويات الكورتيزول أو هرمون التوتر في الجسم. وفقا لما نشره موقع healthshots.

ولا يوجد تشخيص طبي يشار إليه باسم "وجه الكورتيزول". بل إنه مجرد عرض يتضمن تغيرات جسدية في ملامح الوجه بسبب مشاكل صحية أساسية معينة مثل متلازمة كوشينغ. ويمكن أن يسبب زيادة الوزن في الوجه.

إن إسناد هرمون الكورتيزول إلى مستويات التوتر هو عبارة صحيحة جزئيًا. والسبب الرئيسي لمثل هذا المظهر الوجهي هو متلازمة كوشينغ، حيث ينتج الجسم داخليًا المزيد من هرمون الكورتيزول

ولا شك أن الإجهاد اليومي يرفع مستويات الكورتيزول في الجسم، لكن هذه التغيرات قصيرة الأمد وقد لا تسبب انتفاخ الوجه وإذا كانت مستويات الكورتيزول مرتفعة، فقد تتسبب في احتباس الماء والصوديوم في أنسجة الوجه، مما يؤدي إلى انتفاخ الوجه .

كيفية التخلص من انتفاخ الوجه؟



تغييرات نمط الحياة

ينصح باتباع نظام غذائي صحي يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات. كما يجب الحد من تناول الصوديوم ، الذي قد يؤدي إلى احتباس الماء وزيادة انتفاخ الوجه. كما أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يُعزى إلى زيادة الوزن، لذا يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للتحكم في وزن الجسم.

تناول كمية أقل من الأطعمة المسببة للالتهابات

قد يؤدي الالتهاب إلى التورم، وبالتالي، يمكن أن يساهم في انتفاخ الوجه. قلل من تناول الأطعمة التي قد تسبب الالتهاب في الجسم. وتشمل القائمة الأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات السكرية والكربوهيدرات المكررة.

النوم جيدا

قد يؤثر النوم السيئ سلبًا على صحتك. فقد يجعلك تشعر بالانزعاج، كما قد يتسبب في التهاب الوجه. حاول أن تحصل على 7 إلى 8 ساعات من النوم العميق ليلاً