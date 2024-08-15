10 علامات تشير إلى الإصابة بالفتق لا يجب تجاهلها

كتب حسام الشقويرى

يحدث الفتق عندما يندفع أحد الأعضاء عبر العضلة أو الأنسجة المخصصة له، وغالبًا ما يكون ذلك في البطن أو الفخذ، يمكن أن يتطور الفتق تدريجيًا، وغالبًا ما يظهر أعراضًا يرفضها معظم الناس باعتبارها إزعاجات بسيطة، ومع ذلك، يمكن أن تتفاقم هذه المشكلات الصغيرة على ما يبدو إلى مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أعراض الفتق التي لا يجب تجاهلها

1. كتلة أو انتفاخ ملحوظ

العلامة الأكثر وضوحًا للفتق هي وجود كتلة أو انتفاخ في المنطقة المصابة، مثل البطن أو الفخذ أو بالقرب من السرة، قد يصبح هذا الانتفاخ أكثر بروزًا عند الوقوف أو السعال أو الإجهاد ويمكن غالبًا دفعه للخلف عند الاستلقاء، ومع ذلك، فإن الانتفاخ الذي يصبح صلبًا ولا يمكن تقليله قد يشير إلى مضاعفات خطيرة مثل الاختناق، حيث يتم قطع إمداد الدم إلى الأنسجة المنفتقة.

2. الألم أو الانزعاج المستمر



يمكن أن تسبب الفتق الألم أو الانزعاج، وخاصة حول المنطقة المنتفخة. يمكن أن يتراوح هذا الألم من ألم خفيف إلى أحاسيس حادة وطعنية، ويمكن أن يزداد سوءًا مع النشاط البدني أو الانحناء أو الرفع أو الوقوف لمدة طويلة. إذا أصبح الألم أكثر شدة أو استمرارًا، فمن المهم طلب العناية الطبية لأنه قد يشير إلى وجود فتق محاصر، حيث يتم حبس الأنسجة البارزة وعدم قدرتها على العودة إلى مكانها.

3. الشعور بثقل في البطن أو الفخذ

إذا شعرت بثقل أو ضغط في منطقة البطن أو الفخذ، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الفتق وغالبًا ما تتفاقم هذه الأعراض مع نهاية اليوم أو بعد الوقوف لفترات طويلة.

4. الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤدي الفتوق، وخاصة تلك الموجودة في البطن، إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك وصعوبة إخراج الغازات.

تحدث هذه الأعراض لأن الفتق يمكن أن يتداخل مع الحركة الطبيعية للأمعاء، مما يؤدي إلى تراكم الغازات والنفايات. يمكن أن يؤدي الإمساك المزمن المرتبط بالفتق إلى تفاقم المشكلة، مما يخلق حلقة مفرغة من الانزعاج ومشاكل الجهاز الهضمي.

5. الغثيان أو القيء المفاجئ

الغثيان والقيء من الأعراض المثيرة للقلق والتي لا ينبغي تجاهلها، وخاصة إذا ظهرت فجأة. في حالة الفتق، قد تشير هذه الأعراض إلى أن جزءًا من الأمعاء محاصر، مما يسبب انسداد الأمعاء.

6. تورم مؤلم في الفخذ أو كيس الصفن



بالنسبة للرجال، قد يكون التعامل مع الفتق الإربي مزعجًا بشكل خاص، خاصة عندما يسبب تورمًا مؤلمًا في الفخذ أو كيس الصفن. قد يكون هذا التورم مصحوبًا بشعور بالثقل أو انتفاخ مرئي، والذي يمكن أن يصبح أكثر إيلامًا مع المجهود البدني. قد يؤدي تجاهل هذه الأعراض إلى مشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك خطر الاختناق أو فقدان تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.

7. صعوبة التبول

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة التبول، وخاصةً في الحالات التي يضغط فيها الفتق على المثانة أو أجزاء أخرى من المسالك البولية. إذا واجهت بداية مفاجئة لصعوبة التبول إلى جانب أعراض الفتق الأخرى، فمن المهم طلب المشورة الطبية على الفور.

8. إحساس بالحرقان في موقع الفتق



يعد الشعور بالحرقان أو الألم في موقع الفتق من الأعراض الحرجة الأخرى التي يجب الانتباه إليها. يمكن أن يكون هذا الانزعاج مستمرًا أو متقطعًا وغالبًا ما يتفاقم بسبب الأنشطة التي تضع ضغطًا على المنطقة المصابة، مثل رفع الأشياء الثقيلة أو الإجهاد أثناء حركات الأمعاء.

9. الإمساك أو تغيرات في عادات الأمعاء



قد يعاني الأشخاص المصابون بالفتق من الإمساك المزمن أو تغيرات ملحوظة في عادات الأمعاء، وخاصة عندما يرتبط ذلك بأعراض أخرى مثل آلام البطن أو الانتفاخ. يمكن أن يسد الفتق الأمعاء، مما يجعل من الصعب مرور البراز، مما قد يؤدي إلى إمساك شديد ومضاعفات أخرى إذا تُرك دون علاج.

10. صعوبة التنفس



في حالات نادرة، قد يتسبب الفتق الكبير، وخاصة فتق الحجاب الحاجز، في صعوبة التنفس من خلال الضغط على الحجاب الحاجز أو الرئتين. إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس بالتزامن مع أعراض فتق أخرى، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية على الفور.