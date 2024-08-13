استئصال جزء من الأمعاء لحالة حرجة بمستشفى المنصورة التخصصي

الدقهلية - سارة الباز

استقبل مستشفى المنصورة التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مريضة في عمر الأربعين لا تعاني أية أمراض مزمنة تشكو من آلام حادة بالبطن، وقيء مستمر، فتم عرضها على أخصائي الجراحة العامة، وعمل التحاليل، والفحوصات اللازمة، وتبين وجود غرغرينا متقدمة بالأمعاء الدقيقة mesentric vascular occlusion.

تم على الفور تحضير المريضة بشكل عاجل للعمليات؛ لعمل استكشاف جراحي للبطن، وتبين وجود غرغرينا متقدمة في حوالي 80% من الأمعاء الدقيقة تحولت للون الأسود، وتم استئصال هذا الجزء من الأمعاء، وإعادة توصيل الجزء المتبقي resection amastomosis والذي يصل إلى حوالي متر واحد فقط من الأمعاء الدقيقة.

خرجت الحالة إلى قسم العناية العامة، وظلت متصلة على جهاز التنفس الصناعي لمدة 8 أيام، والتعامل مع المضاعفات من اختلال بوظائف الكلى، والكبد، وخلل بمستوى الأملاح بالدم أحدث اضطرابا بدرجة الوعي، وبعد استقرار الحالة، وتحسن العلامات الحيوية تم نقل الحالة إلى قسم الجراحة العامة؛ لاستكمال العلاج، والمتابعة مع قسم التغذية العلاجية بالمستشفى لحين التعافي، وخرجت الحالة بعد استقراها في صحة جيدة.

ضم فريق الجراحة: الدكتور أحمد العدوي، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد عبد المجيد، أخصائي الجراحة العامة، والدكتورة لطيفة، نائب الحراحة العامة، والدكتور محمد منير، نائب الجراحة العامة، والدكتورة ريهام، أخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور محمد فودة، رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى.

وكان فريق العناية العامة تحت إشراف الدكتور سامح رفعت، رئيس قسم العناية العامة، وفريق التخدير تحت إشراف الدكتور ولاء الصاوي، رئيس قسم التخدير، فريق التغذية العلاجية تحت إشراف الدكتورة نسرين عصام الدين، رئيس قسم التغذية العلاجية، والإشراف العام للدكتور محمود دهب، المدير الطبي بالمستشفى، والدكتور وائل الشابوري، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد عيد، مدير المستشفى.