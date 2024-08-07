مصرع طفلة وإصابة جدها فى انهيار حائط بدار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة، وعامل مصابا بكسر بالفخذ الأيسر، على إثر انهيار حائط أثناء ترميمه بدائرة المركز، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوفاة طفله وإصابة جدها، على إثر سقوط حائط عليهما أثناء الترميم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوصول الطفلة حواء و ر ع 3 سنوات إلى مستشفي دار السلام المركزي مصابه " بسحجات بالوجه والصدر ونزيف بالأنف " إدعاء سقوط حائط عليها وتوفـيت عقب وصولها ومقيمه بمركز دار السلام.

بسؤال جد المتوفاه المدعو رأفت ع م ع 54 سنة عامل زراعي ومقيم بذات العنوان أثناء قيام المدعو محمد ع ب م 23 سنة عامل ومقيم بذات الناحية مصاباً " بكسر بالفخذ الأيسر " بترميم حائط مشيد بالطوب اللبن بحظيرة ملحقه بمنزله بذات الناحية إنهارت الحائط عليه وعلي حفيدته حال لهوها بجوار الحائط مما أدي لوفاتها وإصابة المذكور ونفي الشبهة الجنائية.

تم نقل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وبسؤال المصاب المذكور بمضمون ما سبق، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "نزيف بالمخ " ، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، والتي صرحت بدفن الجثة.