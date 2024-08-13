ارتفاع عدد المصابين بحالات اختناق فى حريق مطعم بكورنيش جليم بالإسكندرية إلى 18 شخصاً

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ارتفعت حالات الإصابة باختناق إلى 18 شخصا إثر تعرضهم لأدخنة الحريق الذي نشب في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة جليم بكورنيش الإسكندرية، وتم نقل حالتين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات اللازمة وإسعاف 16 آخرين بمكان الحريق.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة جليم شرق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلي مكان الحريق ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف.

وبالفحص تبين نشوب حريق بمنطقة جليم شرق الإسكندرية فى أحد المطاعم، وتواجدت العشرات من سيارات الحماية المدنية بالإسكندرية والإسعاف للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم شهير في الإسكندرية



السيطرة على حريق مطعم شهير في جليم الاسكندريه



السيطرة على حريق مطعم بكورنيش جليم الاسكندريه