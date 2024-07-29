أسباب انتفاخ السرة عند الكبار.. أبرزها الكحة المستمرة

كتبت مروة محمود الياس

قد يصيب البعض من الكبار حالة من الانتفاخ الشديد والسريع والمفاجئ في السرة أو ما حولها، هذا الانتفاخ أو هذا البروز في منطقة السرة له الكثير من الأسباب والعلامات والمضاعفات كذلك.

وأوضح تقرير نشر في موقع ميدسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن الكثير من البالغين قد يعانون فجأة من انتفاخ سريع ومفاجئ في السرة، وقد يظهر ذلك دون أن تكون هناك أية أعراض مرضية، هذا الانتفاخ قد يظهر وبشدة عند السعال أو الإصابة بالإجهاد الشديد أو عند الحزق الشديد أيضًا، خاصة إذا كان هذا المريض يعاني من الإمساك، قد تكون هناك بعض الأعراض المرضية المصاحبة لبعض أنواع هذا الانتفاخ منها التقيؤ وتلك الحالة قد يكون المريض يعاني من فتق مختنق، وهي حالة خطيرة تحتاج الى التعامل السريع والطارئ طبيًا.

الكثير من الأسباب والعوامل قد تؤدي إلى هذا البروز الشديد في السرة نتيجة الإصابة بالفتق السري، والذي قد ينتج عن عوامل أخرى والتي من بينها أن يكون الإنسان بدينا وبشدة ويهمل وزنه مما يصيب بالسمنة المفرطة خاصة في محيط البطن، الحركات المفاجأة في نقل الأشياء ورفع الأشياء الثقيلة ما قد يسبب بروز في السرة بشكل ملحوظ، الكحة المستمرة المفرطة قد تسبب هذا البروز في السرة، في بعض حالات الحمل خاصة إذا كانت المرأه تحمل وأكثر من طفل توأم قد يسبب ذلك بروز السرة.

تابع التقرير أن هناك بعض المضاعفات الخطيرة أو العلامات التي تحتاج إلى التصرف السريع والطارئ في حالة بروز السرة، في بعض الأعراض تتطلب التعامل السريع مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أي الإصابة بالحمى، بعض الحالات يعانون من إحمرار شديد في منطقه السرة وهي علامة تحتاج للتعامل السريع الطارئ،كذلك توسع شديد في مكان الفتق أو مكان السرة، آلام مبرحة ومفاجأة تظهر في مكان السرة.

كل ما فات من أعراض وعلامات تتطلب العرض على طبيب مختص يحدد مدى المشكلة ومدى توسع الفتق وأسباب بروز هذه السره وطرق التعامل معها.