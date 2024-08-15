كيف يساعد النوم الجيد فى إنقاص الوزن والسيطرة على هرمونى الجوع والشبع؟

كتبت إيناس البنا

يساعد النوم الجيد ليلا على تحسين وظائف الجسم البدنية والعقلية، وهو أمر طبيعى، ولكن هل تعلم أن النوم الجيد يساعدك أيضا على إنقاص الوزن.من جانبه كشف الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية – قصر العينى، أن النوم الجيد يلعب دورا محوريا في التحكم في وزنك بعدة طرق، منها تباطؤ التمثيل الغذائي حيث إن قلة النوم تجعلك أقل ميلاً إلى النشاط، مما يعني أنك ستحرق سعرات حرارية أقل خلال اليوم، وهذا يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن.

هناك أيضا اختلال التوازن الهرموني، حيث يتم تنظيم شهيتك بواسطة هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي ينظم الجوع، وهرمون اللبتين، وهو هرمون الشبع، يتحكم جسمك في هذين الهرمونين، فيرسل إشارات إلى المخ عندما تحتاج إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى اختلال توازن هذين الهرمونين، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وانخفاض الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، لذا إذا كنت محرومًا من النوم، فمن المرجح أن تتناول المزيد من السعرات الحرارية، حتى عندما لا تكون جائعًا.

أيضا يؤدي قلة النوم إلى انخفاض الطاقة وزيادة الرغبة في تناول الطعام واستنزاف طاقة الجسم، مما يجعلك أكثر عرضة للرغبة في تناول الأطعمة التي توفر الطاقة السريعة من خلال الكربوهيدرات والسكريات البسيطة، ونظرًا لأن ممارسة الرياضة ضرورية للحفاظ على وزن صحي، فإن انخفاض الطاقة يعني أنك ستكون أكثر خمولًا.

من المشاكل الخاصة بقلة النوم زيادة مقاومة الأنسولين، حيث تحرم مقاومة الأنسولين خلايا الجسم من الجلوكوز أو السكر، وهذا يسبب نقص السكر في الدم، مما قد يسبب الجوع الشديد مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، والدوار، وضباب الدماغ، والرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

نصائح للحصول على النوم بشكل أفضل

وفقا لموقع webmd يساعد اتباع النصائح التالية على تحسين جودة النوم:

إنشاء روتين نوم صحي

اذهب إلى الفراش في وقت مبكر قدر الإمكان وفي نفس الوقت كل ليلة، وحاول تجنب القيلولة، استهدف الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

توقف عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين تقريبًا للسماح للطعام بالاستقرار والهضم، وتجنب الأطعمة الدهنية أو الزيتية التي قد تسبب حرقة المعدة أو الارتجاع، مما يجعل النوم صعبًا.

تناول وجبة إفطار خفيفة وصحية خلال ساعتين من الاستيقاظ لتنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك.

استمتع بضوء النهار، فهو يحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية لديك - ساعة الجسم الداخلية - سليمة.

تجنب الهواتف الذكية والتلفزيون قبل النوم، يمكن للضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة أن يقلل من إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم، لذا، ضع الأجهزة الإلكترونية بعيدًا عنك قبل النوم بساعة أو ساعتين على الأقل.