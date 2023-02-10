التدخين واختلال التوازن الهرمونى من أسباب الحمل خارج الرحم.. اعرفى الأعراض

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الحمل مرحلة حساسة للغاية بالنسبة للأم والطفل على حد سواء، تُخصب البويضة داخل قناة فالوب ، ثم تلتصق هذه البويضة المخصبة بالرحم، ولكن في بعض الحالات النادرة، لا تلتصق البويضة الملقحة بالرحم وتنمو بالخارج، وعادة في قناة فالوب أو في تجويف البطن أو عنق الرحم، تسمى هذه الحالة بالحمل خارج الرحم، لذلك يساعد العلاج في الوقت المناسب على تقليل مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة ويضمن فرصًا جيدة لحمل صحي في المستقبل، وإليك أعراض الحمل خارج الرحم التي يمكن أن تساعد النساء على اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب، وفقا لما نشره موقع " ndtv".



علامات وأعراض الحمل خارج الرحم في البداية ، قد لا تعانين من أي أعراض للحمل خارج الرحم، خلال المرحلة المبكرة، قد تعاني المرأة من أعراض مشابهة للحمل الطبيعي.

عندما تبدأ البويضة الملقحة بالنمو في مكان خارج الرحم ، قد تلاحظين بعض العلامات والأعراض غير العادية :

نزيف مهبلي خفيف إلى شديد

آلام الحوض

موجات ألم حادة في البطن أو الكتف أو الرقبة

دوار أو إغماء

يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كنت تعتقدين أنك حامل أو لديك حمل مؤكد وتعانين من هذه الأعراض.



ما الذي يؤدي إلى الحمل خارج الرحم؟ عادة ما يحدث الحمل البوقي ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الحمل خارج الرحم ، بسبب مشاكل هيكلية في قناة فالوب تجعل من الصعب على البويضة أن تتحرك، ومع ذلك ، فإن بعض العوامل تزيد من خطر حدوث الحمل خارج الرحم وتشمل هذه:

التهاب أو عدوى بسبب STDS

الحمل المنتبذ السابق

التدخين

اختلال التوازن الهرموني أو نمو غير طبيعي للبويضة