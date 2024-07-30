بدائل صحية تنعشك فى الصيف بديلة للآيس كريم والحلوى توفر السعرات الحرارية

كتبت أمل علام

كشفت خبيرة تغذية عن بدائل صحية من الأطعمة والمشروبات والتى يمكن تناولها في موجة الحرعن الآيس كريم والحلوى والمشروبات الغازية المليئة بالسكروالتي ستبقيك منتعشًا وتوفر مئات السعرات الحرارية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



القهوة المثلجة

وقالت، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة، من الطبيعي أن نلجأ إلى تناول الآيس كريم المنعش، أو القهوة المثلجة المخلوطة، لكن هذه الأطعمة الصيفية المحملة بالسكر والسعرات الحرارية العالية لن تشعرك بالبرد فحسب، بل قد تتسبب أيضًا في اكتساب المزيد من الوز، مضيفة، إنه يحتوي نصف لتر من المشروبات الغازية على حوالي 200 سعرة حرارية، وتحتوي علبة المشروبات الغازية على 139 سعرة حراري، و39 جرامًا من السكر.

في سياق متصل، يُنصح المرأة المتوسطة بتناول 2000 سعر حراري يوميًا للحفاظ على وزن صحي، ويُنصح الرجل العادي بتناول 2500 سعر حراري يوميًا، كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغين بعدم تناول أكثر من 30 جرامًا من السكريات.

تقدم خبيرة التغذية بيني روبنسون، مؤسسة The Health Space ومقرها لندن، بعض الوصفات الصحية التي تساعدنا على البقاء منتعشين هذا الصيف، لكنها تؤكد إن هناك الكثير من التغييرات الصحية التي يمكنك القيام بها.

لقد تعرضت الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) المليئة بالدهون والملح والسكر للنقد في السنوات الأخيرة بسبب كونها غير صحية، ويمكن اعتبارالآيس كريم والحلوى المتوفرة في محلات السوبر ماركت، بأنها غير صحية لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون والملح والسكر الموجودة داخل كل عبوة.

وأوضحت روبنسون، أنه عندما نريد العثور على بدائل "أكثر صحة" فإننا نريد العثور على أشياء لا تحتوي على العديد من السكريات المضافة أو الاصطناعية، او العثور على الوان اصطناعية و محليات والمواد الحافظة التي يصعب التعرف عليها.

إذا كنت تبحث عن بدائل أقل معالجة فيمكننا بسهولة إعداد بعض الأطعمة والمشروبات الصيفية المنعشة مع إضافات أقل..



الاطعمة المصنعة وغير المعالجة وفائقة المعالجة

تبادل الآيس كريم والحلوى..

إن اختيار الأطعمة الصحية في الصيف لا يعني أنه يتعين عليك تجنب الآيس كريم تمامًا.

تقترح روبنسون تناول منتجات الايس كريم الذى يعتمد على الحليب قليل الدسم وقليل السكر من المنتجات العضوية، مع تجنب جميع المحليات الاصطناعية والمثبتات والمواد الحافظة.

كما يمكن استبدال الحلويات بتناول خيارات الفانيليا والشيكولاتة لها طعم جيد تمامًا مثل منافسيها من السكريات، حيث تقترح روبنسون بتقطيع الموز ثم غمسه في شيكولاتة داكنة مذابة بنسبة 70% قبل تجميده لصنع حلوى صغيرة.

يُعد اختيار المصاصات المصنوعة من الفاكهة الحقيقية، والتي تحتوي على 49 سعرة حرارية لكل مصاصة، بديلاً رائعًا للمصاصات السكرية العادية.

لا تحتوي مصاصات الليمون والفراولة على سعرات حرارية أقل فحسب، بل تحتوي أيضًا على 11.2 جرامًا فقط من السكريات.

وتقول روبنسون أنه بإمكانك أيضًا تحضير الحلوى اللذيذة في المنزل، قومي ببساطة بخلط عصير مع التوت المجمد والزبادي اليوناني وحليب اللوز والقرفة ونصف موزة وملعقة صغيرة من زبدة اللوز، امزجيه مع حبيبات الكاكاو ورقائق جوز الهند قبل التجميد.

وتقترح إضافة أي فاكهة طازجة أو شوكولاتة داكنة إلى زبادي جوز الهند أو الزبادي اليوناني، مع القليل من معجون الفانيليا.



المشروبات الغازية

تبديلات المشروبات الغازية...

تحتوي علبة المشروبات الغازية سعة 250 مل على 105 سعرات حرارية و27 جرامًا من السكريات، وبالمثل، تحتوي علبة من المشروبات الغازية من البرتقال سعة 330 مل على 63 سعرًا حراريًا وتحتوي على 15 جرامًا من السكريات.

ولكن إذا كنت تريد مشروبًا صحيًا إلى حد ما من المتجر، تقترح روبنسون اختيار مشروبات غازية لا تحتوى على سعرات حرارية، حيث إن إن مشروب البطيخ المثلج يعد مشروبًا رائعًا بدلاً من المشروبات الغازية التي تباع في المتاجر".

لتحضيره، ما عليك سوى وضع الثلج والبطيخ والنعناع الطازج والليمون في الخلاط، وإذا كنت ترغب في جعله فوارًا، يمكنك إضافة الماء الفوار.

قهوة مثلجة صحية أكثر...

تُعد المشروبات المثلجة التي تحتوي على الكافيين منعشة في يوم صيفي، لكن بعض مشروبات القهوة المثلجة تحتوي على كمية كبيرة من السكر، تقترح روبنسون تحضير "موكا مثلجة صحية" تدعي أنها تحتوي على كمية أقل من السكر، فهي تحتوي على القهوة وحليب اللوز ومسحوق الكاكاو وملعقة صغيرة من العسل، وكلها مخلوطة في الخلاط مع الثلج، للحصول على شاي مثلج منعش، تقترح تحضير شاي التوت العشبي وخلطه مع الثلج وتقديمه مع شريحة من الليمون أو الليمون الحامض.