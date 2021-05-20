كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن يكون من خلال خلق عجز في السعرات الحرارية- تناول كميات أقل من الطعام وحرق المزيد من السعرات الحرارية، لكن الأشخاص الذين يجدون أنه من السهل للغاية قضاء ساعة إضافية في صالة الألعاب الرياضية، لكنهم لا يستطيعون مقاومة الرغبة في تناول طعامهم المفضل، غالبًا ما يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم إنقاص الوزن من خلال ممارسة الرياضة فقط، في هذا التقرير نتعرف على هل يمكنك إنقاص الوزن عن طريق ممارسة الرياضة فقط؟

العاملان المهمان الضروريان لفقدان الوزن



بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يعد اتباع نظام غذائي "دايت" وممارسة الرياضة حجر الزاوية في أي خطة ناجحة لفقدان الوزن من خلال إهمال أي منها، لن تكون قادرًا على التخلص من الكيلوجرامات بشكل فعال.

يمكن لممارسة الرياضة أن تحسن اللياقة البدنية بالتأكيد ولكن عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الكيلوجرامات، فإن اتباع نظام غذائي مهم بنفس القدر.

قد تساعدك ممارسة التمارين الرياضية القاسية على إنقاص الوزن في البداية، لكنك ستصل قريبًا إلى مرحلة استقرار الوزن هذا يعتمد أيضًا على نوع التمرين الذي تقوم به.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Progress in Cardiovascular Diseases ، يمكن لأي شخص أن يفقد 0-1 % من وزنه عن طريق تمارين المقاومة، و 0-3 % عن طريق التمارين الهوائية "الأيروبكس" ، و 0-3 % من خلال الجمع بين التمارين الهوائية والتمارين المقاومة و 5-10 % عن طريق الجمع بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

ما تقترحه الأبحاث



وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة إلى زيادة مستوى اللياقة البدنية، لكن التمارين الإضافية لا يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن. وقد تم التوصل إلى هذا نتيجة دراسة طُلب فيها من 81 امرأة يتمتعن بصحة جيدة ولكنهن بدينات يعشن حياة مستقرة القيام 30 دقيقة من المشي ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 12 أسبوعًا.

في كل مرة يمارس هؤلاء المتطوعون 70 % من أقصى قدرتهم على التحمل ، مما يعني أنهم عملوا بجد إلى جانب ذلك، تناولوا جميعًا طعامًا خالٍ من الزيت، دون أي تغييرات محددة في نظامهم الغذائي أي دون اتباع "ريجيم".

تتبع الباحثون العدد الدقيق للسعرات الحرارية التي حرقتها كل امرأة في النهاية ، تبين أن ممارسة الرياضة لا تساعد النساء على التخلص من الكيلوجرامات لم يفقدوا بوصة واحدة من خصرهم، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي أحرقوها علاوة على ذلك ، اكتسب 70 % من المشاركين الوزن أثناء الدراسة.

الطريقة الصحيحة للتخلص من الوزن الزائد



إذا كنت تمارس الرياضة وتنغمس في نفس العادات الغذائية غير الصحية، فإن كل جهودك للتخلص من الكيلوجرامات ستذهب بلا فائدة، وسوف ينتهي بك الأمر بتناول طعام عالي السعرات الحرارية وهذا من شأنه أن يوازن عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء ممارسة الرياضة.

بهذه الطريقة سيزيد وزنك أو على الأقل لن تكون قادرًا على التخلص من الكيلوجرامات.

عندما نتحدث عن فقدان الوزن، فإن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي يسيران جنبًا إلى جنب فقط باتباع واحد ، لن تتمكن من الوصول إلى هدفك في إنقاص الوزن.