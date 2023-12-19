أزاي تتجنب الانتفاخ بعد تناول وجبة ثقيلة.. 5 نصائح هتساعدك

كتبت إيناس البنا

الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء والضيق في المعدة سوءا عند تناول الطعام أم لا ، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب وجود الغازات، وغالبا ما يكون بعد تناول وجبة ثقيلة.

يمكن أن يحدث الانتفاخ بسبب العديد من العوامل المختلفة منها :

تناول الكثير من الأطعمة المالحة والكربوهيدرات

ابتلاع الكثير من الهواء عند تناول الطعام بسرعة كبيرة

شرب الكثير من المشروبات الغازية

يمكن أن يكون سبب الانتفاخ المنتظم مشاكل أخرى، بما في ذلك، الإمساك، ومرض الاضطرابات الهضمية، وعدم تحمل الطعام، الحليب وأطعمة مثل بعض الفواكه والخضراوات والحبوب (مثل القمح)، متلازمة القولون العصبي، جرثومة المعدة، وبعض الأدوية .

كشف موقع " hindustantimes" بعض النصائح التي يمكننا من خلالها تقليل خطر الإصابة بالانتفاخ بعد تناول وجبة ثقيلة تشمل التالى:

1 تجنب تناول الوجبات الكبيرة والثقيلة مرة واحدة، وبدلا من ذلك تناول كميات صغيرة من الطعام على فترات متكررة.

2 شرب الزنجبيل بعد الأكل يساعد في تقليل علامات الانتفاخ وتسهيل عملية الهضم.

3 شرب المشروبات الغازية بعد تناول وجبة ثقيلة يمكن أن ترفع مستويات حمض المعدة، مما يؤدي إلى الانتفاخ وبالتالي، ينبغي تجنبها.

4 مضغ الطعام بشكل صحيح وتناوله ببطء يساعد في عملية الهضم، عندما نأكل بسرعة كبيرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الانتفاخ.

5- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يمكن أن يشجع حركة الغازات في الجهاز الهضمي، وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الانتفاخ