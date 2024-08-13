الإدارة المركزية للارشاد الزراعي تنظم ندوة لمزارعي الذرة بالغربية

كتبت أسماء نصار

عقدت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ندوة حقلية حول أهم المعاملات الزراعية لـ محصول الذرة الشامية في ناحية أدشاي، مركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية.

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات المكثفة التي تجريها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بهدف تعظيم الدور الإرشادي، ونقل أحدث التوصيات الزراعية للمزارعين.

وأشار يوسف إلى أن الندوة شهدت مشاركة متميزة من الباحثين بمركز البحوث الزراعية، حرصوا خلالها على إضاءة وتوضيح أهم المعاملات الزراعية التي تساعد على رفع إنتاجية الفدان وكذا سبل المكافحة المثلى للآفات الحشرية والمرضية التي تهاجم محصول الذرة في هذا التوقيت من الموسم، كما لفت إلى الحضور الكثيف للمزارعين وتفاعلهم مع الباحثين، بطرح استقساراتهم حول المعاملات الزراعية المختلفة التي من شأنها النهوض بإنتاجية المحصول.