محصول الذرة بالشرقية.. مدة زراعته 120 يوما والفدان ينتج 30 أردبا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن محصول الذرة الشامية يعد من أهم محاصيل الحبوب الاستراتيجية حيث يشكل العصب الرئيسى فى نهضة وإقامة صناعات اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والألبان ومنتجاتها والأسماك حيث يدخل بنسبة تصل إلى 40% فى العلائق المركزة التى تتغذى عليها الحيوانات لإنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج الألبان، وإجمالى ما تم زراعته بالمحافظة هذا العام يتخطى 200 ألف فدان بمحصول الذرة الشامية موزعة ما بين ذرة صفراء وبيضاء، المستهدف زراعته من محصول الذرة البيضاء هذا العام 172 ألفا و225 فدانا، كما تم زراعة 63 ألف فدان بمحصول الذرة الصفراء من المستهدف زراعته هذا العام 70 ألفا و505 أفدنة بنطاق مراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد الشبراوى مدير عام بالزراعة بالمعاش، إن هناك نوعين من الذرة يتم زراعتها بمحافظة الشرقية بلدى" وهجين" والبلدى فترة مكوثة بعد زراعة بالأرض 90 يوما فيما تستغرق زراعة الهجين 120 يوما والذرة الشامية وتنقسم إلى ذرة شامية فردى وذرة شامية ثلاثى ونوع الفردى يعطى إنتاجية عالية وذلك لأن هذا النوع يتم تهجينه بعد استيراد الاباء من الخارج.

وعن كيفية زراعته قال فؤاد السيد عبد الحليم أحد المزارعين، إنه يتم حرث الأرض ثلاث مرات وبعدها تخطيط الأرض ثم يتم زراعة الأرض بمعدل 10 كجم تقاوى للفدان الواحد وهذا النوع وباقى أنواع الذرة الفردى لايحتاج إلى كميات كبيرة للمياه أثناء الزراعة، وذلك لحساسيتها العالية بنسبة الرطوبة العالية حول بذور التقاوي، ثم رية الزراعة وننتظر عملية الانبات خلال من 4 الى 6 أيام حسب درجات الحرارة وتبدأ عملية العزيق والرش ووضع الأسمدة الكيماوية.

وأضاف خالد جمعة مزارع، أن مدة مكوثه بالأرض 120 يوم ويحتاج الفدان من 4 إلى 6 شيكارة كيماوى يوريا حسب نوع التربة ويتم الرى كل 15 يوم ، وعندما تظهر علامات النضج على المحصول بوضوح منها جفاف الحبوب داخل الكيزان ونبدأ فى عملية الحصاد، ويترك المحصول فى الأرض مدة 15 يوم ليتم الجفاف الكامل للمحصول ثم يتم التفريط بالميكنة، وتعبئته فى اجوله ويباع بالاردب الذى يساوى 160 كجم، وإنتاج الفدان يتراوح ما بين 30 إلى 35 اردب ويكون سعر الأردب 2400 جنيه حسب أسعار العام الماضى.



الذرة



الذرة الشامية